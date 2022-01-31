Лена Миро рассказала, что связывает Лепса и Барановскую

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 002

Блогер Лена Миро оценила правдивость слов Ксении Собчак о романе Лепса и Барановской

Лена Миро рассказала, что связывает Лепса и Барановскую

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Блогер и знаток светской жизни высказалась после разоблачения романа певца и телеведущей Ксенией Собчак.

Светская сплетница и популярный блогер Лена Миро не верит в роман Юлии Барановской и Григрия Лепса. В очередной публикации она привела веские, по своему мнению, аргументы по этому поводу. Тот факт, что Ксения Собчак в эфире федерального канала объявила певца и телеведущую влюбленными, ничего не доказывает, уверена Миро. Соврать, пусть и на всю страну — дело нехитрое.

Вскоре после развода Лепса с Анной Шаплыковой после 20 лет брака поползли слухи об интрижке артиста — что же еще могло разлучить одну из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Тут подоспела певица Милена Дейнега, прямо заявившая, что музыкант изменил супруге с Барановской, вот и пошел восвояси. Потом и Собчак масла в огонь подлила.

В сети телеведущую не на шутку атаковали хейтеры. Обвиняли, что позарилась на чужого мужа, звали разлучницей, требовали правды и прочее. Но Миро представить бывшую возлюбленную футболиста Андрея Аршавина в образе «коварной роковухи» как-то не удается.

«Я не знаю, в чьей больной фантазии Барановская может выступить в роли роковой разлучницы, но люди эти или врут, или просто тупые. Ну, представим себе чисто гипотетическую ситуацию, когда взрослый мужик вдруг остается без бабы. И, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, он бежит в объятия многодетной матери не первой свежести. Нет, ну всякое, конечно, бывает в жизни. Но вот такого не бывает точно», — написала она в своем блоге.

Миро посмеялась над «закоренелыми инстаграмщицами», полагающими, что мужчины вообще не понимаю, что творят. Особенно забавным ей кажется мнение, будто уходя к другой женщине человек сам за себя не отвечает, и виновата только пассия, лишившая его зрения и рассудка своими прелестями. А сам очарованный не при чем.

«В такой метавселенной куриных представлений о жизни, 59-летний Лепс кидается в объятия 40-летней Барановской, будто юнец, ни разу не видавший женщин», — добавила блогер.

Ксении Собчак от Миро тоже досталось. По ее данным, с мужем Константином Богомоловым журналистка и вовсе живет раздельно. Значит, размышляет автор, и Барановская может встречаться с Лепсом, не встречаясь с ним.

А музыкант, хоть и давно переступил порог зрелости, мужчина крайне востребованный в дамском обществе, ведь при нем не только популярность, но и целое состояние. Творческой карьерой артист не ограничился, у него много прибыльных предприятий. К такому, уверена Миро, выстроится очередь первых красавиц не старше 20 лет, если захочет. Будет, из кого выбрать. А с Барановской и Собчак, полагает блогер, певец может разве что встретиться на фуршете, чтобы опрокинуть рюму водки и обсудить мировую повестку дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вытворяла вдова Олега Табакова Марина Зудина с женатым танцором под прицелом десятков камер. Эта история, заявил Андрей Малахов, заставила публику забыть о романе Лепса и Барановской.

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