Татьяна Васильева объяснила, почему постоянно бреет голову налысо

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 039

Актриса Татьяна Васильева объяснила, почему бреет голову налысо

Татьяна Васильева объяснила, почему постоянно бреет голову налысо

Фото: ТАСС / Фомичев Михаил

Ультракороткая стрижка или ее полное отсутствие уже давно стали своеобразной визитной карточкой артистки.

Актриса Татьяна Васильева рассказала, почему уже много лет бреет голову. Звезда в интервью Ирине Шихман призналась, что отсутствие волос серьезно упрощает жизнь. Еще более сорока лет назад, намучавшись с шиньонами и другими изысками парикмахеров, от которых страдали волосы, звезда решила проблему радикально.

«Потом я в первый раз это сделала и поняла, что я решила одну из женских проблем, то есть я перестала думать о себе как о женщине, — сделала неожиданный вывод актриса, — Было все короче, короче, а теперь у меня есть круглая машинка, которая по кругу бреет. Мне нравится, чтобы вообще была блестящая лысина, думаю, это скоро будет».

Васильева отметила, что ей стало совершенно все равно, нравится она или нет. Ее перестали преследовать мысли о том, как к ней относятся, что о ней думают. Она освободилась. При этом актриса подчеркнула, что ни в коем случае не считает себя феминисткой.

«Это моя самая главная победа над собой», — считает звезда.

Своим рассказом звезда развеяла множество слухов, ходивших вокруг ее экстравагантного внешнего вида. В частности, о тяжелых болезнях и чрезмерном желании эпатажа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Васильева рассказала о пережитых в детстве домогательствах.

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