Как отмечать китайский Новый год: все о приметах и загадывании желаний

Февраль 2022-го начинается с большого праздника — китайского Нового года. С течением времени дата торжества меняется, но традиции и приметы, свято чтятся. Подробнее о том, как и в чем встречать необычный праздник, что дарить и как загадывать желание на деньги, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Настрой на позитив!

Эксперт в области эзотерики напомнила: китайский Новый год — торжество с большой историей. Его начали отмечать аж четыре с половиной тысячи лет назад. Когда правил Желтый китайский император, был изобретен оригинальный сельскохозяйственный календарь. Дни по нему отсчитывались по солнечно-лунным циклам и ритмам. Отсюда — постоянно гуляющая дата проведения праздника и вторая дата празднования китайского Нового года. В 2022-м, кстати, она приходится на 6 февраля.

Если говорить просто о сложном, то главный китайский Новый год всегда приходится на первое новолуние в знаке Водолея. Это случается или в январе, или в феврале. По сути торжество ничем не отличается от привычного всем Нового года. Люди также веселятся, делают друг другу приятные сюрпризы и загадывают заветные желания.

Приметы, подарки, желания

Алена Никольская заметила, что к китайскому празднику важно готовиться с умом. Во-первых, разобрать все завалы — расчистить пространство для новых эмоций, чувств, привлечения удачи и семейного блага. Во-вторых, следует подвести итоги предыдущего года. В противном случае новых целей в новом году добиться будет очень сложно.

«Нужно выписать все плюсы, которые были в течение года, и обязательно это сохранить. Китайцы для этого часто используют отдельную красивую книгу, блокнот. Затем на отдельную бумажку следует выписать все проблемы или нереализованные надежды. Посмотрели, выписали, прочитали и сожгли», — порекомендовала астролог.

Чтобы сбылось желание жить в постоянном достатке, нужно заранее подготовить конверт красного цвета — символ успеха. В него следует вложить купюры разного номинала. Не возбраняется использовать доллары, евро и другую валюту. После важно убрать концерт в дальний угол и сохранить все средства до следующего года. По утверждению Никольской, примета идеально работает для привлечения денег.

«В китайской метафизике есть и понятие „земные ветви“. Речь может идти о годе Петуха, Собаки, Козы или, как сейчас, Синего Водяного Тигра. В Китае год соотносится с 60-летним циклом. Посмотрите, что происходило 60 лет назад, — скорее всего, эти события будут повторяться», — намекала на возможность заглянуть в будущее эзотерик.

Алена Никольская посоветовала встречать китайский Новый год в красном наряде, а также носить одежду похожего оттенка на протяжении ближайших 12 месяцев. Алый оттенок притягивает счастье и очень помогает в решении проблем. Чтобы достичь большего прогресса и реализовать самые смелые мечты, важно отпустить прошлые обиды и делать приятные сюрпризы окружающим.

Кстати, если надумаете дарить подарок — то только в упаковке красного цвета. Это еще одна небольшая, но очень важная примета.

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