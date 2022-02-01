Огромный живот и грудь: Серябкина показала, как «зажигала» за день до родов

Певица написала новый трек накануне появления на свет своего первенца.

Певица Ольга Серябкина только недавно стала мамой. Первенец Лука появился на свет в ноябре прошлого года. Однако исполнительница, как выяснилось, даже во время беременности и незадолго до родов посвящала все свободное время творчеству — что принесло свои плоды.

Как рассказали 5-tv.ru представители звезды, все девять месяцев она трудилась над созданием нового альбома и его первый и главный трек под названием «Синий цвет твоей любви» артистка посвятила своему сыночку.

На своей странице в Instagram Серябкина опубликовала трогательное архивное видео, на котором она, еще будучи в «интересном положении» энергично танцует под ритмы новой композиции. По словам знаменитости, кадры сняты всего за один день до родов.

Артистка призналась — несмотря на то, что все уже было готово, она неожиданно в один день приняла решение изменить концепцию и название альбома из-за одной песни.

«Это самая настоящая магия. Я написала этот трек за день до рождения сына. Написала и со спокойной душой поехала рожать. Песня стала завершающим звеном моего нового альбома», — поделилась певица.

В тот знаменательный день исполнительница ехала в студию с четким пониманием того, что ей необходимо сделать рывок. По словам Серябкиной, она буквально «ворвалась в рабочий процесс» и сразу начала писать песню. В итоге трек она создала всего за несколько часов и счастливая отправилась домой, а уже на следующий день поехала в роддом.

Многие пользователи после просмотра видео с танцующей звездой отметили, что выглядела она накануне родов просто великолепно.

«Самая красивая»;

«Шикарная»;

«Какая классная! Плюшевая», — написали в комментариях, намекая на мягкий домашний костюм певицы.

Впрочем, нашлось место и для критики. Некоторые высказали мнение, что такой контент не подходит для соцсетей — слишком уж интимно выглядывают из облегающей одежды округлости певицы. Однако преданные фанаты встали на защиту своей любимицы и заявили, что ничего предосудительного в образе артистки они не находят.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что недавно родившую Серябкину накрыла депрессия.