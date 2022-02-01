Любовь к работе, в работе и на работе: китайский совет дня на вторник, 1 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 1 февраля?

Вторник — день любви, и ничего что еще ни разу не 14 февраля. Сразу две благородные звезды обещают: успех во взаимоотношениях и удачу в делах. Складываем одно с другим и получаем — вторник хорош как для любви, так и для работы.

Идеальный день для встреч, свиданий, обещаний, совещаний, переездов и начала лечения. Имеет смысл на этот день планировать подписание важных контрактов и покупку имущества.

Особое указание — не влезайте во вторник в юридические споры, это может вам дорого обойтись.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.