Любовь к работе, в работе и на работе: китайский совет дня на вторник, 1 февраля

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 19 338

Сразу две благородные звезды обещают: успех во взаимоотношениях и удачу в делах.

Любовь к работе, в работе и на работе: китайский совет дня на вторник, 1 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 1 февраля?

Вторник — день любви, и ничего что еще ни разу не 14 февраля. Сразу две благородные звезды обещают: успех во взаимоотношениях и удачу в делах. Складываем одно с другим и получаем — вторник хорош как для любви, так и для работы.

Идеальный день для встреч, свиданий, обещаний, совещаний, переездов и начала лечения. Имеет смысл на этот день планировать подписание важных контрактов и покупку имущества.

Особое указание — не влезайте во вторник в юридические споры, это может вам дорого обойтись.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-4° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Любовь к работе, в работе и на работе: китайский совет дня на вторник, 1 ...

Последние новости

9:36
Стало известно о попытках США помешать Болсонару посетить Москву
9:28
Первый губернатор Петербурга Яковлев госпитализирован с коронавирусом
9:27
Лепс проведет мартовские праздники с женами миллионеров в московском отеле
9:20
Спикер парламента подписал отставку президента Армении
9:18
Госдеп подтвердил передачу РФ ответа на предложения по безопасности
9:15
Под Новгородом нашли тело пропавшей полуторагодовалой девочки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год