Названы главные симптомы «стелс-омикрона»

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Алексей Хитров
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Express: главными симптомами «стелс-омикрона» являются высокая температура и кашель

Названы главные симптомы «стелс-омикрона»

Фото: Depositphotos / vampy1

Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

Ранее иммунолог Болибок рассказал о первых признаках постковидного синдрома «омикрона».

Симптомы подтипа BA.2 штамма коронавируса «омикрон», известного также как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Основными отличиями «скрытого омикрона» названы высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. По мнению исследователей, более специфичные симптомы еще предстоит установить.

При обнаружении любого из признаков заболевания рекомендуется обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию.

Накануне врач-иммунолог Владимир Болибок назвал первые признаки постковидного синдрома «омикрона». В их числе ухудшение зрения и появление странной сыпи на теле, которые появляются спустя месяц после выздоровления пациента.

Зарубежные специалисты подтверждают, что «омикрон» имеет особенный постковидный синдром. В некоторых случаях у пациентов наблюдается длительная слабость, спутанность мыслей, боли в суставах и мышцах, выпадение волос. У детей все чаще стали возникать скотомы или микротромбозы глаза и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу с «омикроном» попадают все больше малышей. Сейчас 15% всех заражений коронавирусом в России приходятся как раз на несовершеннолетних.

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