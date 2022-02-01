Два брака Льва Лещенко: Почему певец ушел от первой жены?

Народному артисту РСФСР и главном исполнителю песни «День Победы» 1 февраля исполнилось 80 лет. О личной жизни Льва Лещенко известно немного. В любовных скандалах исполнитель не был замечен. С первой супругой семейная жизнь не сложилась, а со второй Лев Валерьянович уже вместе почти 45 лет.

Лев Лещенко и Алла Абдалова

В 1964-м Лещенко поступил в ГИТИС. Там он встретил свою будущую жену — Аллу Абдалову. Девушка уже тогда была известна в музыкальных кругах и привлекала внимание мужчин. Льву Валерьяновичу удалось добиться ее расположения: спустя два года после знакомства влюбленные поженились.

После свадьбы пара переехала в московскую квартиру родителей Лещенко. Оба были увлечены карьерой и редко появлялись дома. Совместный с родителями быт их не стеснял. Влюбленные вместе выступали на концертах и телеэфирах. Лев Лещенко и Алла Абдалова были одним из популярнейших творческих дуэтов 70-х. Самая известная песня в их исполнении — «Старый клен». Также тандем спел «Снегопад», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и «Песню о Москве».

Лев Лещенко и Алла Абдалова во время исполнения песни «Старый клен»

Вскоре условия их жизни начали налаживаться: Лев и Алла переехали в собственную квартиру в районе Чертаново. Но у пары никак не рождались дети. Позже Абдалова призналась в интервью, что это она никогда не хотела ребенка. У супругов была возможность стать родителями минимум трижды, но певица прерывала беременности.

«Знаете, как-то сначала не думали о них. Но я никогда не хотела замуж и никогда не хотела детей», — признавалась Абдалова

Лев Лещенко знал о беременностях жены, но как призналась Алла Абдалова, к абортам относился спокойно. Певец говорил супруге поступать так, как она считает нужным.

Первую трещину их брак дал в 1974-м. Тогда Лев Валерьянович вернулся с гастролей по Японии. Между Лещенко и Абдаловой разгорелся скандал на фоне творческой ревности и недостатка внимания. Певец даже ушел из дома, но вскоре вернулся. Однако ссоры в семье Лещенко и Абдаловой продолжились. Судьбу их брака решили очередные гастроли певца. Там он встретил другую. Спустя время мужчина признался жене, что разлюбил ее. Алла Абдалова и Лев Лещенко развелись в 1978-м.

Лев Лещенко в 1978-м. Фото: Фотохроника ТАСС / Иван Сапожников

После разрыва Лев Лещенко оставил Алле квартиру, машину и даже предлагал финансовую помощь, но женщина гордо отказалась. Она не хотела ни видеть, ни слышать бывшего мужа.

Развод был ударом для 35-летней Аллы Абдаловой. За ней ухаживали мужчины, но она замкнулась в себе и никогда не подпускала. Певица ушла со сцены, а горе топила в алкоголе. После развода со Львом Лещенко Абдалова больше не вышла замуж. И детей она так и не родила.

Лев Лещенко и Ирина Багудина

Та самая «другая», которая поставила точку в браке Лещенко и Абдаловой, — студентка Будапештского университета Ирина Багудина. Именно с ней певец познакомился во время гастролей в Сочи и влюбился. Девушка о Лещенко ничего не знала, потому что уехала учиться в Венгрию в начале 70-х, когда он еще не был популярным певцом. 22-летняя Ирина с первого взгляда покорила Льва Валерьяновича. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, они быстро нашли общий язык.

Лев Лещенко с женой Ириной в 2014-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Антон Жданов

После развода Лещенко, влюбленные общались по телефону. Ради него Ирина Багудина оставила карьеру в Европе и вернулась в СССР. Они поженились в 1978-м. С тех пор Ирина и Лев неразлучны.

Но и в этом браке у Лещенко не появились дети. Ирина Багудина не могла забеременеть из-за состояния здоровья. Женщина посвятила проблеме около 12 лет, но так и не смогла стать матерью. В те годы не было ЭКО и суррогатного материнства, единственный выход — усыновление. Пара не решилась на этот серьезный шаг. Сейчас артист и его жена о наследниках уже не задумываются. Лев Лещенко считает, что их время стать родителями уже ушло. Но несмотря на отсутствие детей, они вместе уже более 40 лет.