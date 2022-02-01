Кости, цыгане и горе-мать: Тайны гибели девочки в Новгородской области

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Стали известны загадочные детали гибели девочки в Новгородской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Предполагается, что смерти ребенка можно было избежать.

Трагическая развязка в истории о пропавшей девочке в Новгородской области. Полуторагодовалый ребенок исчез неделю назад. Позже в печи бани следователи обнаружили кости, а сожитель матери обвинил ее в убийстве и даже рассказал, как она расправилась с девочкой. Еще более запутанные показания дали соседи.

Что же случилось на самом деле, и где нашли тело ребенка? На месте работает Алексей Полторанин.

Тело полуторагодовалой малышки нашли через дорогу от ее дома. Ничего не подозревающей хозяйке участка о страшной находке в огороде сообщили следователи. Точное место удалось обнаружить только с воздуха.

Пропавшую девочку волонтеры и следователи искали почти неделю. В первые дни поисков волонтеры прочесали территорию в радиусе нескольких километров. Осмотрели дороги и тропинки идущией от дома и обследовали вот этот лесной массив на случай, если девочка ушла в ту сторону.

C самого начала поисковики предполагали, что далеко от дома девочка уйти не могла. Она была в колготках и светлой кофточке. В момент исчезновения дочери мать стирала белье в бане, а девочка в это время была и дома, но могла выбежать на улицу из-за незапертой двери.

"Спохватились, когда все сделала - ребенка нет. Когда поискала на улице. Вокруг все обошла. Нигде ничего нет", - поделилась мать погибшей. 

Но это верия матери. Одна из многих - ведь она и сама под подозрением, тем более после показаний сожителя, который прямо обвинил ее в убийстве ребенка.

Дело с исчезновением ребенка с первых часов обрастает таинственными деталями. В печи бани следователи обнаружили кости, но экспертиза показала, что они не могли принадлежать человеку. Потом соседи сообщили про цыган, которые в момент исчезновения девочки бежали от ее дома в сторону леса. Все это только отвлекало участников поисков, которые шли по ложному следу.

Пропавшая девочка была восьмым по счету ребенком. И единственным, кого оставили матери. Остальных у нее изъяли. Следователи сейчас расследуют уголовное дело о халатности сотрудников местной опеки. Теперь уже очевидно, трагедии можно было бы избежать, если б девочку забрали из очевидно неблагополучной семьи вместе с братьями и сестрами.

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