Международная реакция на переговоры Путина с премьер-министром Венгрии
Тема встречи президента России и Виктора Орбана вышла на первые полосы ведущих мировых СМИ.
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Переговоры Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном сегодня на первых полосах ведущих мировых изданий. И многие результаты встречи оценивают как неожиданные.
К примеру, France 24 назвал ее очень смелым шагом. По сути, Орбан пошел против союзников по НАТО и их позиции по Украине.
Журналисты The New York Times даже предположили, что вскоре Венгрия может выйти из альянса. Такой вывод американские обозреватели сделали после заявлений о бессмысленности санкций.
А в издании Politico переговоры Путина и Орбана назвали и вовсе историческим событием, по их мнению, встреча была самой теплой со времен распада Варшавского блока.
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