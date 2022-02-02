Международная реакция на переговоры Путина с премьер-министром Венгрии

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Тема встречи президента России и Виктора Орбана вышла на первые полосы ведущих мировых СМИ.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Переговоры Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном сегодня на первых полосах ведущих мировых изданий. И многие результаты встречи оценивают как неожиданные.

К примеру, France 24 назвал ее очень смелым шагом. По сути, Орбан пошел против союзников по НАТО и их позиции по Украине.

Журналисты The New York Times даже предположили, что вскоре Венгрия может выйти из альянса. Такой вывод американские обозреватели сделали после заявлений о бессмысленности санкций.

А в издании Politico переговоры Путина и Орбана назвали и вовсе историческим событием, по их мнению, встреча была самой теплой со времен распада Варшавского блока.

 

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