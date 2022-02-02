В Роспотребнадзоре опровергли информацию о всеобщем карантине в РФ
Глава ведомства Анна Попова считает, что чрезвычайные меры сейчас неактуальны.
Фото: ТАСС / ANATOLY MALTSEV
В Роспотребнадзоре опровергли слухи о планах по введению в РФ всеобщего карантина для борьбы с распространением коронавируса. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что хоть число заболевших в стране будет расти, но уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.
«Мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19», — рассказала она РИА Новости.
Попова напомнила о системе информирования населения о пандемии по телефону 122. Глава ведомства подчеркнула, что данная система развивается очень эффективно, и она важна для граждан.
Как писал 5-tv.ru писал, что ранее с аналогичным заявлением о карантине выступали и в Кремле — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявили, что введение всеобщего карантина в стране неактуально и не обсуждается.
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