В Роспотребнадзоре опровергли информацию о всеобщем карантине в РФ

В Роспотребнадзоре опровергли слухи о планах по введению в РФ всеобщего карантина для борьбы с распространением коронавируса. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что хоть число заболевших в стране будет расти, но уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

«Мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19», — рассказала она РИА Новости.

Попова напомнила о системе информирования населения о пандемии по телефону 122. Глава ведомства подчеркнула, что данная система развивается очень эффективно, и она важна для граждан.

Как писал 5-tv.ru писал, что ранее с аналогичным заявлением о карантине выступали и в Кремле — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявили, что введение всеобщего карантина в стране неактуально и не обсуждается.