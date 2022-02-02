В Роспотребнадзоре опровергли информацию о всеобщем карантине в РФ

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 15 718

Глава ведомства Анна Попова считает, что чрезвычайные меры сейчас неактуальны.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о всеобщем карантине в РФ

Фото: ТАСС / ANATOLY MALTSEV

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Роспотребнадзоре опровергли слухи о планах по введению в РФ всеобщего карантина для борьбы с распространением коронавируса. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что хоть число заболевших в стране будет расти, но уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

«Мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19», — рассказала она РИА Новости.

Попова напомнила о системе информирования населения о пандемии по телефону 122. Глава ведомства подчеркнула, что данная система развивается очень эффективно, и она важна для граждан.

Как писал 5-tv.ru писал, что ранее с аналогичным заявлением о карантине выступали и в Кремле — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявили, что введение всеобщего карантина в стране неактуально и не обсуждается.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 февр
Попова отвергла необходимость изоляции для привитых от коронавируса
2 февр
Педиатр Токарев заявил о росте числа детей-диабетиков после COVID-19
2 февр
Голикова: В РФ разработали семь тестов для диагностики инфекций за час
2 февр
Россияне увлеклись оккультизмом: вдвое выросли продажи книг по эзотерике
2 февр
В Европе отказываются от ограничений на фоне роста заражений COVID-19
1 февр
Обратно на дистанционку: в Ленобласти обновили «антиковидные» меры
1 февр
Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников
1 февр
В Ленинградской области введут внеплановые каникулы для школьников
1 февр
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных «омикроном»
1 февр
Названы главные симптомы «стелс-омикрона»
-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.13
-0.34 86.79
0.29
Награда находит героя: китайский совет дня на среду, 2 февраля

Последние новости

9:42
Попова: коронавирус утратил способность проникать в легкие
9:36
Попова отвергла необходимость изоляции для привитых от коронавируса
9:35
У актера Ивана Краско диагностировали неизлечимые проблемы со зрением
9:27
Госдолг США впервые преодолел отметку в 30 триллионов долларов
9:18
Добронравов стыдится разгульного прошлого: «Многих подставил, сделал больно»
9:09
Ким Чен Ын в северокорейском фильме уехал на белой лошади в закат

Сейчас читают

Награда находит героя: китайский совет дня на среду, 2 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год