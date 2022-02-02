Косачев о встрече Джонсона и Зеленского: «Добавленная стоимость стремится к нулю»

Сенатор сравнил беседу украинского и британского лидеров с переговорами Владимира Путина и Виктора Орбана.

Переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского провалились, так как это был «разговор двух погрязших в распрях политиков». Так встречу политиков прокомментировал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Если бы вчерашнего сюжета в европейской политике не было, то его стоило бы придумать, настолько все расставлено по местам», — подметил Косачев.

Сенатор в своей публикации отметил, что и Джонсон и Зеленский пытаются решать собственные проблемы в ущерб национальным и общеевропейским.

«[Встреча] провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — подчеркнул Косачев.

В свою очередь переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Косачев назвал успешными. По его словам, в данном случае общались два лидера, которые отстаивают как национальные интересы, так и общеевропейские.

На встрече с Зеленским Джонсон выразил уверенность, что боевые действия в Донбассе начнутся, поэтому пообещал украинскому президенту поддержку. Со своей стороны, Зеленский заявил, что Минские договоренности его не устраивают, и спрашивать надо с того, кто их подписывал. Правда, имя украинский лидер якобы запамятовал.

Визит британского премьера в украинскую столицу закончился акцией националистов. Они жгли файеры и разрисовали стены здания телеканала, журналисты которого назвали готовящееся вторжение России на Донбасс фейком. При этом полицейские лишь наблюдали за происходящим, но никого не задержали.

Проанализировав оба политических события дня Константин Косачев решил дать и свой прогноз реакции на «вчерашнюю мизансцену из Брюсселя и других западных столиц».

«Встреча в Москве будет объявлена раскольнической — Орбана обвинят в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности, а Путина в очередной раз заподозрят в стремлении взорвать Европу изнутри. Встреча в Киеве будет провозглашена шансом к миру, который не должен быть упущен. Но который должен быть подкреплен новыми санкциями и усилением военного присутствия НАТО на восточноевропейском фланге. Перефразируя крылатое выражение конца ХХ века, относившееся на тот момент к России, так и хочется воскликнуть: «Европа, одумайся, ты одурела!» — подытожил сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонсон на переговорах с Зеленским обратился к российским матерям.