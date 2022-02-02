Визит британского премьера в украинскую столицу закончился акцией националистов. Они жгли файеры и разрисовали стены здания телеканала, журналисты которого назвали готовящееся вторжение России на Донбасс фейком. При этом полицейские лишь наблюдали за происходящим, но никого не задержали.

Сам Борис Джонсон уверен, что боевые действия в Донбассе начнутся, поэтому пообещал Владимиру Зеленскому поддержку. Однако заявления британского премьера на пресс-конференции многие уже назвали излишне кровожадными.

«На Украине под ружьем — 200 тысяч мужчин и женщин. Они окажут очень, очень ожесточенное и кровавое сопротивление. Я думаю, российские матери должны задуматься над этим фактом», — заявил британский премьер.

Но отличился и сам Зеленский. Он подтвердил, что Минские договоренности его не устраивают, и спрашивать надо с того, кто их подписывал. Правда, имя украинский президент запамятовал.

«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто их должен выполнять. Мы ответственно относимся к тем или иным соглашениям. Я понимаю, что такое Минские соглашения», — добавил украинский президент.

По словам Зеленского, Киев сейчас единственный, кто выступает за снижение напряженности в Донбассе. Вот только слова эти никак не вяжутся с реальностью — ВСУ ежедневно стягивают к линии разграничения все больше войск, среди которых множество американских наемников.