Перенесший микроинсульт Добрынин с трудом передвигается: «Я болею»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8 082

Народный артист РФ посетил концерт в честь юбилея Льва Лещенко. Но подняться на сцену к имениннику не смог.

Перенесший микроинсульт Добрынин с трудом передвигается: «Я болею»

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Певец и композитор Вячеслав Добрынин из-за пренесенного в 2018-м году микроинсульта теперь редкий гость на телевизионных программах и концертах. Но для друга — юбиляра Льва Лещенко, который решил отметить праздник в одном из концертных залов Москвы — он сделал исключение.

Чтобы не привлекать внимание публики к своей персоне, Добрынин скромно занял место в пятом ряду. Но незамеченным он не остался. Между выступлениями к нему обратился Лещенко со сцены с благодарностью за сотни написанных песен. Композитор вынужден был встать, передает сайт KP.RU.

Узнав о присутствии на мероприятии Добрынина, в антракте поклонники, желающие сфотографироваться, спросили композитора, планирует ли он со сцены поздравить юбиляра.

«Нет. Я болею. Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет», — коротко ответил он.

Однако в совместном фото и автографах композитор не отказал. Но после коллеги, взяв под руки тяжело передвигавшегося Добрынина, решили все же увести его в зал.

Вячеслава Добрынина экстренно госпитализировали с диагнозом микроинсульт три с половиной года назад. С тех пор звезда перестал посещать концерты и употреблять алкоголь. Сейчас он регулярно следит за здоровьем и выполняет все предписания медиков.

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