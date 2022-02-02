Жорин о драке в петербургском отделе полиции: «Далеко не однозначная история»

Звездный адвокат прокомментировал потасовку между инспекторами ГИБДД и сотрудницей угрозыска в дежурной части Василеостровского УМВД.

В ситуации с дракой инспекторов ГИБДД и сотрудницы уголовного розыска в отделе полиции в Петербурге необходимо тщательно разобраться. А то, что всех троих в итоге уволили, — это справедливое решение. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Если посмотреть видео инцидента, становится очевидно, что вопросы есть ко всем сотрудникам, которые участвовали в этом конфликте. В связи с этим мне видится логичным и правильным решение ГУ МВД по Ленинградской области, которое приняло решение об увольнении всех троих», — заявил Жорин.

Он отметил, что в соцсетях сейчас разгорается спор, кто же все-таки прав и виноват в конфликте правоохранителей. При этом большинство комментаторов поддерживают девушку-оперативницу. Однако, указывает адвокат, судя по видео, именно она первая спровоцировала действия сотрудников ДПС.

В любом случае окончательную оценку произошедшему должны дать правоохранители по результатам проведенной проверки, подчеркнул Жорин.

«Мне кажется, что в этой истории нужно очень тщательно разобраться — она далеко не однозначная. Ну а то, что уволили всех троих, наверное, это правильно», — резюмировал адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге двух инспекторов ГИБДД и сотрудницу угрозыска уволили после драки в дежурной части Василеостровского УМВД.