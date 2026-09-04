«Связался с бандитами»: раскрыта возможная причина смерти Жени Белоусова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

События последних лет жизни артиста могли сказаться на его здоровье.

Из-за чего умер Женя Белоусов

Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС

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Стресс во время перемен в музыкально сфере мог повлиять на смерть Жени Белоусова

Певец Женя Белоусов скончался в 32 года после перенесенного геморрагического инсульта. Лидер группы «Сладкий сон» Сергей Васюта в беседе с News.ru заявил, что причиной ухудшения состояния артиста мог стать сильный стресс, который он пережил в период перемен в музыкальной индустрии.

По словам Васюты, в 1990-е годы артистам приходилось тратить деньги, чтобы их песни чаще звучали на радио и телевидении. Сам музыкант от такой системы отказался, тогда как Белоусов, по его словам, стремился сохранить популярность и решил заняться коммерцией, но выбрал опасное направление.

«Женя хотел оставаться на вершине славы, вот и связался с бандитами, увы. И это плохо закончилось», — заявил лидер группы «Сладкий сон».

Тяжелый эмоциональный период мог серьезно сказаться на здоровье Белоусова. При этом официальной причиной смерти артиста остается инсульт, вызванный разрывом аневризмы сосудов головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал о церемонии прощания с советским и российским актером Юрием Цурило, которая прошла в Санкт-Петербурге. Артист умер в возрасте 79 лет. Позднее его сын Всеволод Цурило сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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