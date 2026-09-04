Зеленский заявил о попадании дрона в здание СБУ в Киеве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 70 0

По его словам, Украина готовит ответный удар.

Дрон попал в здание СБУ

Фото: Reuters/ Marko Djurica

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Беспилотник попал в центральное здание СБУ в Киеве. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте», — отметил он.

По его словам, беспилотник был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ. Зеленский утверждает, что украинские власти готовят ответный удар.

«Дал задание адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено», — сказал Зеленский.

Министерство обороны России пока не комментировало заявление украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о серии ударов по объектам военной логистики на подконтрольной Киеву территории. В Днепропетровске были зафиксированы взрывы в промзонах, а в Киеве — поражение железнодорожной инфраструктуры и складского комплекса, использовавшегося для снабжения ВСУ. Также сообщалось об ударах по логистическому центру в Броварах и складу компании Fire Point в Киевской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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