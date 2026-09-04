Подарил второй шанс: девушка выходит замуж за брата донора, который спас ей жизнь

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

История одной семьи получила неожиданный поворот спустя два десятилетия после трагедии, изменившей судьбы нескольких людей.

Девушка выходит замуж за брата донора который спас ей жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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LEX 18: девушка выходит замуж за брата донора, который спас ей жизнь

В американском штате Кентукки местная жительница Бруклин Дотсон готовится к свадьбе с Ноа Уотерсом, чей родной брат стал для нее донором органов много лет назад. Об этом сообщило LEX 18.

Пара планирует провести торжественную церемонию в середине сентября. Будущие супруги познакомились еще в детстве, но их дружба переросла в серьезные чувства лишь недавно, когда они начали общаться по видеосвязи по восемь часов в день.

Для Бруклин этот брак стал возможным только благодаря чуду. В младенчестве врачи диагностировали у нее редкое заболевание печени и давали прогнозы на всего три дня жизни. Однако своевременная трансплантация спасла девочку.

История началась в 2003 году, когда десятилетний Майкл Уотерс трагически погиб под колесами автомобиля. Мальчик еще при жизни выразил желание стать донором, и после его смерти родители исполнили его волю. Органы ребенка спасли нескольких человек, а его печень была пересажена маленькой Бруклин в детской больнице Цинциннати.

«Я могу наслаждаться жизнью благодаря ему и надеюсь почтить его память наилучшим образом», — поделилась эмоциями Дотсон.

Ноа Уотерс добавил, что даже не представлял, как поступок его брата повлияет на его собственное будущее.

«Я понятия не имел, что мой брат спасет жизнь моей будущей жене 20 лет назад», - отметил он.

Родственники семьи Уотерс верят, что эта встреча не была случайной и Майкл «приложил руку» к тому, чтобы пара воссоединилась. Двоюродная сестра жениха Бет Потит отметила, что в этой истории прослеживается божественный замысел по сохранению наследия их семьи.

Сами влюбленные признаются, что многие окружающие сравнивают их жизнь с сюжетом романтического фильма. Бруклин подчеркнула значимость момента, отметив, что теперь она официально примет фамилию человека, который подарил ей второй шанс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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