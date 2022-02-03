Стало известно, где и когда пройдет прощание с режиссером Виктором Мережко

Стало известно, где и когда пройдет прощание с актером и режиссером Виктором Мережко. По информации Союза кинематографистов России, родные и близкие смогут попрощаться с драматургом 3 февраля в Доме кино. Похоронят знаменитость на Троекуровском кладбище.

«Прощание с Виктором Ивановичем Мережко состоится третьего февраля в 11:00 в Центральном доме кинематографистов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — гласит сообщение.

Виктор Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. По словам дочери артиста, его здоровье стало ухудшаться еще в декабре 2021 года. Тогда Мережко начал болеть и задыхаться. Ехать в больницу звезда отказывался, поэтому его наследница только лишь смогла предположить, что этой болезнью был коронавирус.

Больше всего Мережко мог запомниться зрителю по работе с картинами: «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя — уходи», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», а также сериалами «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск». В них он выступал в качестве сценариста. Всего из-под пера знаменитости вышло более 50 сценариев.

С 1989 по 1995 годы Мережко был ведущим передачи «Кинопанорама». С 1990-х годов активно снимался в криминальных сериалах.

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