Богатства не увидят: Обладатели каких мужских имен останутся без гроша в кармане

В имени человека заложен огромный потенциал, потому называя ребенка тем или иным образом, родители буквально предопределяют его судьбу. Чтобы не ошибиться, некоторые обращаются к соответствующей литературе и специалистам.

Имя может влиять на личную жизнь человека, его творческие способности и даже материальное благополучие. Существует шесть мужских имен, обладатели которых, несмотря на трудолюбие, усердие, старания и наличие огромного желания разбогатеть, так и не смогут осуществить задуманного. Обладатели каких мужских имен и почему рискуют остаться без гроша в кармане, объяснил 5-tv.ru астролог, экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис.

«Многие люди занимаются тем, что ищут секретные ключи к богатству. Изучают различные науки, проходят психологические тесты и все ради того, чтобы узнать свою уникальную дорогу к большим деньгам. Но ответ лежит на поверхности. Наше имя может влиять на наше материальное благосостояние напрямую», — считает Харрис.

Он назвал три имени, обладателям которых повезло меньше всего.

«Первое место — это Иван, второе — Никита, третье — Максим», — поделился специалист.

Также в этот список вошли: Анатолий, Валерий и Сергей. Но, по словам Харриса, у этих мужчин негативное влияние имени на финансовую составляющую немного слабее, нежели у первых трех. Но, тем не менее, их имена также усложняют им путь к финансовому благополучию.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых рискуют оказаться в тюрьме.