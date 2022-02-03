Богатства не увидят: Обладатели каких мужских имен останутся без гроша в кармане

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 286

Астролог и экстрасенс Андрей Харрис 5-tv.ru рассказал, кто из мужчин никогда не сможет похвастаться солидным состоянием.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com; 5-tv.ru

В имени человека заложен огромный потенциал, потому называя ребенка тем или иным образом, родители буквально предопределяют его судьбу. Чтобы не ошибиться, некоторые обращаются к соответствующей литературе и специалистам.

Имя может влиять на личную жизнь человека, его творческие способности и даже материальное благополучие. Существует шесть мужских имен, обладатели которых, несмотря на трудолюбие, усердие, старания и наличие огромного желания разбогатеть, так и не смогут осуществить задуманного. Обладатели каких мужских имен и почему рискуют остаться без гроша в кармане, объяснил 5-tv.ru астролог, экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис.

«Многие люди занимаются тем, что ищут секретные ключи к богатству. Изучают различные науки, проходят психологические тесты и все ради того, чтобы узнать свою уникальную дорогу к большим деньгам. Но ответ лежит на поверхности. Наше имя может влиять на наше материальное благосостояние напрямую», — считает Харрис.

Он назвал три имени, обладателям которых повезло меньше всего. 

«Первое место — это Иван, второе — Никита, третье — Максим», — поделился специалист.

Также в этот список вошли: Анатолий, Валерий и Сергей. Но, по словам Харриса, у этих мужчин негативное влияние имени на финансовую составляющую немного слабее, нежели у первых трех. Но, тем не менее, их имена также усложняют им путь к финансовому благополучию. 

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых рискуют оказаться в тюрьме.

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