Актриса рассказала о бедах родственницы, предположив, что именно переживания спровоцировали непроходимость сосудов и страшные боли, от которых она страдает.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева в интервью Ирине Шихман рассказала о тяжелом недуге сестры — непроходимости сосудов нижних конечностей. Болезнь приносит страшные боли, женщина, по словам актрисы, буквально живет на сильных анальгетиках. Васильева полагает, что причиной всему стал стресс — сестра в течение года потеряла мужа и сына из-за онкологии, всю жизнь посвятила заботе о близких. Именно переживания и подорвали ее здоровье, уверена знаменитая родственница.

Сосудистый хирург Ксения Бутова согласилась с негативным влиянием стресса на организм. Но в данном случае, уверена она, это лишь один из факторов риска. Врач рассказала, что провоцирует проблемы с сосудами и почему при первых признаках важно как можно скорее обратиться к доктору.

«Артериальная непроходимость или недостаточность — это ничто иное как хронический облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. Это заболевание развивается не за один-два месяца, оно у нас возникает в течение нескольких лет, даже десятилетий, и связанно с тем, что в сосудах начинает откладываться холестерин в виде бляшек», — поясняет Бутова.

Бляшка, продолжила врач, постепенно растет, увеличивается в размере, со временем этот процесс приводит к полной окклюзии (непроходимость) сосуда. Далее возникает ишемия в тех органах и тканях, куда был направлен кровоток из конкретного сосуда. Для ишемии нижних конечностей характерен выраженный болевой синдром. Обычно только с его появлением люди обращаются за медицинской помощью.

«Ишемия может вызвать гангрену, которая чаще всего приводит к ампутации нижней конечности и инвалидализации человека», — подчеркнула хирург.

Факторами, влияющими на развитие атеросклероза и артериальной недостаточности, являются прежде всего дислипидемия (нарушение обмена жиров в организме), длительное и частое курение и хронический стресс. Но влияние эмоционального состояния в случае с сестрой Татьяны Васильевой, полагает доктор, вопрос спорный. Стресс в течение нескольких месяцев едва ли сам по себе мог спровоцировать такой серьезный недуг.

«Возможно оно (заболевание) уже было до, потому что атеросклероз — это хроническое заболевание. Скорее всего, ее сестра болела в течении нескольких лет, может, даже десятилетия, возможно, были сопутствующие патологии в виде сахарного диабета либо артериальной гипертензии, о чем в интервью не упоминается, и все это в комплексе да, действительно приводит к развитию артериальной недостаточности», — сказала Бутова.

Врач призвала к внимательности к своему здоровью. Первые симптомы упомянутой проблемы с ногами появляются намного раньше боли. К ним относится, например, перемежающаяся хромота. Если пройдя тысячу метров вы чувствуете тяжесть в конечностях и необходимость отдохнуть, скорее всего, кровоток не справляется с питанием мышц при ходьбе. Неприятными ощущениями организм просит вас о помощи, слушайте его сигналы и вовремя обращайтесь к специалисту.

«Чтобы исключить артериальную непроходимость, если, повторюсь, у вас имеются сопутствующие факторы (особенно для этих людей это важно курение, повышенный холестерин, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия), в таких случаях имеет смысл обратиться к сосудистому хирургу и, возможно, вам назначат ультразвуковое обследование артерий нижних конечностей на наличие или отсутствие бляшек в полости сосудов», — заключила Бутова.

Доктора просят своих пациентов не заниматься самолечением и сомнительной профилактикой сосудистых недугов. Народные средства для разжижения крови могут принести еще больше вреда, если повезет — просто не помогут. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна популярная в нашей стране настойка из сосновых шишек, которую целители используют для защиты от инсульта.