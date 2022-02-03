Врач оценила опасность постковидного синдрома при разных формах болезни

Тяжелые формы болезни могут приводить к долгосрочным последствиям для сердца и нервной системы.

От постковидного синдрома не застрахован никто из переболевших. Но последствия могут быть разными в зависимости от степени тяжести течения болезни. Об отличиях рассказала врач-терапевт высшей категории Инна Колоскова.

Сколько длится постковидный синдром

По ее словам, длительность постковидного синдрома составляет от семи дней до 12 недель. Тем не менее, последствия могут также перейти в хроническую стадию, если вирус оказал значительное влияние на иммунную систему организма.

«Стойкие и длительные последствия острого заболевания, которые сохраняются более четырех или пяти недель после дебюта COVID-19, не объясняются наличием сопутствующих проблем. Просто на фоне постковидного синдрома хронические болезни могут обостряться», — объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Наиболее распространенные последствия COVID-19

Терапевт предупредила, что практически все пациенты, переболев коронавирусом, жалуются на хроническую усталость или, в научной терминологии, астению. Утомляемость возникает из-за низкоинтенсивного воспаления нервных тканей, которое также может негативно сказываться на умственной деятельности.

Кроме того, как отметила Колоскова, все штаммы коронавируса до «омикрона» характеризовались влиянием на работу сердца. Возбудитель вируса проникал в сердечную мышцу и приводил к воспалению.

«Спутники» легкой и бессимптомной формы

Как правило, при бессимптомном и легком течении болезни проблемы со здоровьем становятся ощутимы через неделю после выздоровления. В числе патологий астения, бессонница, депрессия, тремор конечностей, выпадение волос и нарушение функций вестибулярного аппарата, перечислила Колоскова.

Последствия средней тяжести заболевания и тяжелых форм

При среднем и тяжелом течении болезни нельзя исключать последующего обострения сопутствующих аутоиммунных заболеваний. Пациент может страдать от панических атак, посттравматических стрессовых расстройств.

Более того, врач предостерегла, что воспалительным процессом проблемы с сердцем могут не ограничиться.

«В тяжелых случаях возникают необратимые последствия: гибель клеток и рубцевание тканей. Поражение сердца возникает еще из-за повышенной активности иммунной системы на болезнь. Защитные функции захлестывают организм, вызывая всем известный цитокиновый шторм, который появляется при тяжелых формах «короны», — предупредила эксперт.

Как уточнила Колоскова, подобная клиническая картина может привести к сердечной недостаточности. Также тяжело могут перенести постковидный синдром сердечники. При обострении кардиологических проблем после COVID-19 встречаются случаи образования тромбов, воспаления спинного мозга (миелита), ишемического инсульта или синдрома Гийена—Барре, известного также как острый полирадикулоневрит.

Врач добавила, что долгосрочные последствия еще предстоит изучить и их перечень постоянно пополняется.

Постковидный синдром при «омикроне»

Как и его предшественники, новый вариант коронавируса взаимодействует с кровеносной системой и нервными клетками, сообщила терапевт. Таким образом она развеяла миф о том, что якобы более легкое течение «омикрона» избавляет этот штамм от сопутствующих последствий.

«Нет причин полагать, что после „омикрона“ не наступит этот синдром. Он может возникать от нескольких недель до трех–четырех месяцев. Так как это новое явление и мы знаем, что он протекает легче, то ошибочно считаем, что избежим последствий. Стоит также сказать, что „омикрон“ не вызывает сложных форм коронавируса благодаря тому, что больше людей начали прививаться», — назвала причину Колоскова.

Она предположила, что заболевание, вызванное «омикроном», может повлечь за собой аутоиммунные заболевания, нарушение свертываемости крови, проблемы с памятью и репродуктивной функцией.

Как бороться с постковидным синдромом

Врач обратила внимание, что последствия могут проявиться не сразу и призвала россиян принимать превентивные меры.

«Важно, чтобы в период реабилитации рядом были специалисты, которые направят на дополнительные обследования, дабы исключить риск развития новых болезней, вызванных COVID-19», — сказала она.

Колоскова посоветовала проходить медосмотр с консультацией специалиста каждый месяц в течение полугода–года после коронавируса.

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