Жорин о скандале Шнурова, Виторгана и Собчак: «Джентльмены разберутся без суда»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 3 822

В песне «Ленинграда» про Ксению Собчак высказаны сомнения в родстве ее экс-супруга с сыном Платоном. Является ли это основанием для иска о защите чести и достоинства?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

У актера Максима Виторгана есть все основания обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства после выхода нового клипа группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. В песне «Шмарафон» помимо прочих скандалов, связанных с экс-супругой артиста Ксенией Собчак говорится, будто их общий сын Платон мог быть плодом измены журналистки. Однако, оценив перепалку звезд в социальных сетях, звездный адвокат Сергей Жорин усомнился, что дело примет серьезный оборот.

«И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова (государственный деятель Сергей Капков, ему приписывали роман с Собчак — Прим. ред.), а нянчит Виторган», — спела солистка группы о сыне знаменитостей.

Жорин согласен с коллегами, прокомментировавшими ситуацию ранее — повод для составления иска очевиден. Но станут ли селебрити тратить на это свое время или ограничатся постами в Instagram?

«В этой истории, конечно, могло быть очень широкое юридическое развитие, тем более закон дает большой инструментарий — это и защита чести и достоинства, и защита частной жизни, и многое другое. Но что-то мне подсказывает, что участники этого, можно сказать, конфликта, все-таки в суд не будут обращаться, они умеют жечь глаголом, у них это очень хорошо получается, ну и в данном случае это значительно эффективнее, чем обращение в суд», — заявил Жорин.

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Стоит отметить, как и сказал адвокат, битва на глаголах разразилась эффектная. Первой высказалась Ксения Собчак. Она в своем посте пожалела, что Шнуров бросил пить, так как в трезвом виде стишки выходят не самые лучшие. Свой ответ назвала «копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу». Сам Виторган предложил лидеру «Ленинграда» стареть с достоинством и не опошлять имени пятилетнего Платона в своих стихах.

«Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: «Дядя Шнурик, ты дурак?“» — пошутил актер.

Нынешний супруг Ксении Анатольевны Константин Богомолов живописно сравнил Шнурова с героем повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Как Шариков, отметил режиссер, рокер из неизвестного животного был превращен в человека и испытал позыв к высшему проявлению человеческой природы. Насколько помните, выходило грубовато. В одноименном фильме этот эпизод обогащен частушками вроде: «Подходи, буржуй, глазик выколю».

На остроумных шутках, полагает Сергей Жорин, скандал и закончится.

«Мне кажется, что джентльмены разберутся без суда, и строить предположения или какую-то выстраивать гипотетическую юридическую стратегию не имеет никакого смысла», — заключил он.

Одной из тем песни «Шмарафон» стало также онлайн-обучение, которое планирует запустить Ксения Собчак. Прежде она сама нелестно высказывалась об «инфоцыганах», позже выпустила скандальное интервью с создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской. В журналистку Собчак уличили в «грамотном прогреве» собственного марафона за счет своей гостьи. Об этом напомнили и строки Шнурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью с Собчак.

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