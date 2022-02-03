Почему Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 110

Художник Никас Сафронов рассказал, как знаменитые режиссер и музыкант в 1990-е не поделили поклонников на Арбате.

Почему Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Никас Сафронов, присутствовавший на церемонии прощания с Виктором Мережко, поделился воспоминаниями о нем. Оказалось, что художник и режиссер дружили еще с 1997 года, того момента, как у сценариста умерла жена Тамара.

«Я помню, как впервые пришел к нему в гости. Это было часа в три дня, а ушел я домой в три ночи. С тех пор и стали дружить», — цитирует Сафронова dni.ru.

Художник рассказал, что они любили гулять по старому Арбату в те времена, когда Мережко вел программу «Мое кино» (выходила на телевидении с 1994 по 1998 год — Прим. ред.). Режиссеру льстило, что его все узнавали и брали больше автографов, чем у Сафронова.

Всего однажды они взяли с собой на прогулку по Арбату певца и композитора Юрия Антонова, после чего Мережко запретил впредь его приглашать.

«Просто у Антонова на Арбате взяли больше автографов. А когда стали больше брать автографов у меня, он вообще потерял интерес к Арбату», — с грустью заключил Сафронов.

Актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. По словам дочери, его здоровье стало ухудшаться еще в декабре 2021 года. Тогда Мережко начал болеть и задыхаться. Ехать в больницу он отказывался, поэтому родные только предполагают, что режиссер болел коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве попрощались с народным артистом РФ Виктором Мережко. Траурное мероприятие для поклонников, друзей и близких знаменитости прошло в Центральном доме кинематографистов. Последним пристанищем знаменитого режиссера станет Троекуровское кладбище, где 24 года назад была похоронена его жена.

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