Затаившийся враг: что такое рак и как распознать его на ранней стадии?

Рак молочной железы одни из самых распространенных видов злокачественной опухоли.

Всемирный день борьбы против рака ежегодно проходит 4 февраля. В 2020-м от онкологических заболеваний умерли почти десять миллионов человек в мире. Больше всего жизней унес рак легких. К 2040-му количество людей с онкологией составит более 30 миллионов человек, а умереть может свыше 16 миллионов, прогнозирует МАИР. Злокачественные опухоли — одна из основных проблем здравоохранения. Что такое рак и с какими симптомами обращаться к врачу, рассказывает 5-tv.ru.

Что такое рак?

Рак — это общий термин для обозначения широкой группы заболеваний, которые поражают органы и системы организма человека. Также для обозначения недуга используют термины «злокачественные опухоли» и «новообразования» из эпителиальной ткани.

Фото: globallookpress.com © Jim West

Одна из особенностей онкологии — быстрое размножение аномальных клеток. Они разрастаются за пределы своих границ и проникают в окружающие их ткани. В норме человеческий организм может контролировать рост и деление клеток, при раке — нет. Доброкачественные опухоли растут медленно и не проникают в соседние ткани. Такие новообразования удаляются хирургическим путем, а рецидивов, как правило, не наступает.

Злокачественные опухоли ставят жизнь человека под угрозу. При несвоевременном обнаружении болезни и позднем начале лечения, злокачественные опухоли могут проникать в соседние органы. Этот процесс называют метастазами. Чаще всего они мигрируют в печень, кости, легкие и мозг. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Стадии рака

У рака пять стадий. В профессиональной среде существует общемировая классификация TNM, которая была разработана в середине XX века. Существует упрощенная классификация рака, которая обозначается римскими цифрами от 0 до IV.

0 стадия рака. Раковые клетки имеют небольшой размер, не распространяются в другие ткани и находится в месте своего образования. Это начальная стадия рака, когда опухоль легко удаляется хирургическим путем и чаще всего наступает ремиссия.

Раковые клетки имеют небольшой размер, не распространяются в другие ткани и находится в месте своего образования. Это начальная стадия рака, когда опухоль легко удаляется хирургическим путем и чаще всего наступает ремиссия. I стадия рака . Опухоль имеет небольшой размер и находится в пределах одного органа. Рак находится на ранней стадии и его можно успешно вылечить.

. Опухоль имеет небольшой размер и находится в пределах одного органа. Рак находится на ранней стадии и его можно успешно вылечить. II стадия рака. Опухоль имеет большой размер и укореняется вглубь пораженного органа. Она не задевает соседние ткани, но бывают случаи, когда затрагиваются лимфатические узлы.

Опухоль имеет большой размер и укореняется вглубь пораженного органа. Она не задевает соседние ткани, но бывают случаи, когда затрагиваются лимфатические узлы. III стадия рака. Опухоль выходит за пределы пораженного органа и поражает лимфатические узлы.

Опухоль выходит за пределы пораженного органа и поражает лимфатические узлы. IV стадия рака. Опухоль дает отдаленные метастазы, поражая другие органы. Во время этой стадии существует небольшая вероятность ремиссии.

Причины возникновения рака

Образ жизни. К этому фактору относят курение, чрезмерное употребление алкоголя, некачественная пища и вода, воздействие ультрафиолета.

К этому фактору относят курение, чрезмерное употребление алкоголя, некачественная пища и вода, воздействие ультрафиолета. Окружающая среда. Этому фактору подвержены люди, которые проживают в местах с плохой экологией. Также онкологии подвержены те, кто работает с химическими и радиоактивными веществами. Нередко рост опухолей провоцируют канцерогены, которые встречаются в продуктах питания и воде.

Этому фактору подвержены люди, которые проживают в местах с плохой экологией. Также онкологии подвержены те, кто работает с химическими и радиоактивными веществами. Нередко рост опухолей провоцируют канцерогены, которые встречаются в продуктах питания и воде. Вирусный фактор. Контакт с некоторыми вирусами напрямую связан с образованием раковых опухолей. Носители вируса папилломы человека, гепатита и ВИЧ, которые могут вызвать изменения в строении клеток, а за тем спровоцировать рак.

Контакт с некоторыми вирусами напрямую связан с образованием раковых опухолей. Носители вируса папилломы человека, гепатита и ВИЧ, которые могут вызвать изменения в строении клеток, а за тем спровоцировать рак. Генетический фактор. Нередко среди пациентов с онкологией встречаются случаи, когда рак — наследственное заболевание. Некоторые генные изменения клеток могут наследоваться из поколения в поколение. Если близкий родственник был болен раком, существует вероятность, что риску подвержены и другие поколения.

Образование раковых клеток — это сбой программы организма. Все органы человека состоят из клеток, которые в течении жизни делятся и обновляются. Иногда во время деления по разным причинам происходят сбои в ДНК, генетические ошибки и мутации. Такие клетки накапливаются в организме на протяжении всей жизни человека, а если они встретятся, то образуют одну мутировавшую клетку, которая начнет постоянно разделяться и не погибнет. Именно эта клетка положит начало новообразованию в виде опухоли.

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Доброкачественные опухоли растут медленно, не проникают в соседние клетки, их можно удалить хирургическим путем. Но есть риск, что доброкачественное новообразование перерастет в злокачественное. В качестве примера можно взять родинки на теле — тоже новообразования, но чаще всего безвредные. Однако при чрезмерном воздействии ультрафиолетовых лучей (Солнца или ламп в солярии — Прим. ред.), они могут мутировать в злокачественные. Осторожнее всего нужно быть тем людям, на теле которых есть невусы — большие и выпуклые родинки.

Андрей Базылев

Врач-онколог, химиотерапевт — Существуют невусы — родинки, которые располагаются на нехороших местах. Это область плечей, задняя поверхность шеи и различные части тела, где они могут травмироваться, либо подвергаться гиперинсоляции (чрезмерому воздействию солнечных лучей — Прим. ред.). Если у пациента много подобных родинок, их необходимо удалять с помощью лазера или различных радиоволновых методов. Это снизит риск перерождения родинок в злокачественные опухоли.

Вероятность происхождения мутации в клетках увеличивается с возрастом и образом жизни. Поэтому онкология чаще всего встречается у взрослых и пожилых людей.

Не существует точной причины, по которой у того или иного человека может возникнуть злокачественная опухоль. Однако самыми распространенными факторами, которые провоцируют образование злокачественных опухолей назвали инфекции и алкоголь. В 2018-м было зарегистрировано 2,2 миллиона случаев рака, связанных с вирусным фактором. Чрезмерное употребление спиртного спровоцировал онкологические заболевания у 741 тысячи человек в 2020-м.

Симптомы рака

Чаще всего раковая опухоль не проявляется какими-то специфическими симптомами. Большинство страдающих онкологическими заболеваниями узнают о раке случайно, уже в запущенном состоянии. Но проверить здоровье стоит, если у человека появились нетипичные боли или симптомы, которых раньше не наблюдалось. К ним относятся:

Резкая потеря веса;

Повышенная утомляемость и общая слабость;

Повышенная температура тела и лихорадка;

Изменение цвета и качества кожи;

Боль в гостях;

Изменения в функционировании мочевого пузыря и качество стула;

Постоянная головная боль;

Кровотечения;

Изменение размера и цвета родинок;

Постоянный кашель.

За медицинской помощью стоит обращаться всякий раз, когда в том или ином органе возникли нетипичные и сильные боли, рекомендует врач-онколог Андрей Базылев.

Диагностика рака

За последние несколько лет число заболевших онкологическими заболеваниями достигло 19,3 миллиона человек. Причиной таких высоких показателей заболевания является поздняя диагностика и ее недоступность в странах с низкими среднем уровнем дохода, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В странах с плохим развитием медицины перейти в стадию ремиссии могут лишь 15% больных, когда в странах с высоким уровнем дохода успешность борьбы с раком достигает 90%.

Фото: globallookpress.com © Jan Haas

Чтобы вовремя узнать о болезни, врачи советуют начать следить за здоровьем не позже 40 лет. Но есть и та категория людей, которым следует поставить вопрос на контроль как можно раньше. К ним относятся пациенты с наследственным фактором, предупредил врач-онколог Андрей Базылев. Следует узнать, во сколько лет онкология была выявлена у родственника и начать диагностику на пять лет раньше.

Андрей Базылев

Врач-онколог, химиотерапевт — Считается, что активный скрининг заболевания необходимо начинать с 40 лет. Но есть и те пациенты, которые имеют наследственные генетические мутации: у них повышен риск развития рака. Таким пациентам необходимо делать скрининг независимо от возраста. Они должны уделять более детальное внимание своему здоровью на протяжении всей жизни.

Диагностика рака начинается только после сбора анамнеза и обследования, которые должны сопровождаться биопсией и гистопатологическим исследованием. Важно сообщить врачу об образе жизни, вредных привычках и членах семьи, которые болелил онкологическими заболеваниями. Может понадобиться полный анализ крови, он поможет онкологу выявить аномальные клетки.

Для более детального обследования существуют скрининговые программы. Процедура эффективна для выявления рака молочной железы, рака шейки матки и опухолей толстой кишки. В России скриминг проводится в рамках обязательной бесплатной диспанцеризации. Но несмотря на это онко-статистика в России остается на негативном уровне. Из 550 тысяч заболевших умирает 330 тысяч в год, сообщило ТАСС. В первый год умирает 110 тысяч пациентов с раком.

Какой вид рака самый распространенный в мире и России?

Рак молочной железы у женщин считается самыми распространенным в мире. В 2020-м было зафиксировано 2,26 миллиона случаев — это 11,4% от общего числа онкобольных. Аналогичная ситуация наблюдается в России, поделился врач-онколог Андрей Базлев. Также на высоком уровне фиксируется рак предстательной железы у мужчин.

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На втором месте по количеству пациентов — рак легких. Но смертность от рака легких намного выше, чем от рака молочной железы. По статистике 2020-го от этого вида онкологии умерло 1,8 миллиона человек во всем мире. Третье место занимает колоректальный рак или рак кишечника.

Четвертое место среди диагностированных случаев занимает рак простаты — 1,41 миллиона пациентов. В семерку самых распространенных видов онкологии также входит рак желудка (1,08 миллиона случаев), рак печени (905 тысяч случае) и рак шейки матки (604 тысячи случаев).

Чтобы не попасть в печальную статистику и предотвратить рост злокачественного или доброкачественного новообразования, не игнорируйте диагностики и сокращайте факторы, которые могут отнести вас в группу риска. Многие виды рака поддаются лечению и выходят в ремиссию, если пациент обратиться к врачу на ранней стадии и получит должную терапию.