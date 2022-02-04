Врачи назвали снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний продукт

Специалисты Агапкин и Гинзбург рассказали об уникальных аминокислотах, которые помогут предотвратить обострение заболеваний.

Диетолог Михаил Гинзбург и специалист по лечебной физкультуре Сергей Агапкин рассказали о лечебном и профилактическом свойстве творога. Он уменьшает риск обострения или возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и развития инфаркта. По их словам, этот продукт содержит уникальную аминокислоту — метонин, благодаря которой улучшается регенерация стенок кровеносных сосудов. Помимо этого, данный компонент благоприятно влияет на процесс регулирования жирового обмена.

По словам экспертов, творог поможет сбросить лишний вес из-за высокого содержания в молочном жире пентодициловой кислоты.

«Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировал Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1».

Диетолог считает, что для лечения лучше всего подойдет творог с жирностью 5-18%. Обезжиренный молочный продукт содержит в 12 раз меньше необходимого витамина А, а витамин D и вовсе отсутствует в нем.

При этом не стоит забывать, напомнили врачи, постоянно контролировать состояние вашей сердечно-сосудистой системы и консультироваться о рационе вместе с врачом.

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