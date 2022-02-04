Удалять или не удалять: на каких частях тела родинки наиболее опасны

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 093

Онколог Базылев рассказал об опасности родинок на определенных частях тела

Удалять или не удалять: на каких частях тела родинки наиболее опасны

Фото: Instagram @glisic_albina

Онколог в интервью 5-tv.ru рассказал, как определить родинки, угрожающие вашей жизни.

Рак кожи являются одним из самых опасных заболеваний. Ежегодно он уносит жизни 37 тысяч человек во всем мире, причем многие из них погибают из-за несвоевременного обращения к специалисту. Как обезопасить себя и на какие вещи следует обратить внимание?

Одним из индикаторов, которые могут сигнализировать о развитии злокачественной опухоли, является родинка. Какие из них следует удалить или попросить рассмотреть врача,  в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-онколог Андрей Базылев. Он объяснил, на каких частях тела родинки наиболее опасны для жизни человека.

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«Существуют невусы — это родинки, которые располагаются на нехороших местах: это область плечей, задняя поверхность шеи и различные части тела, где они могут травмироваться, либо подвергаться гиперинсоляции», — отметил врач.

Если родинки размещены в местах, которые могут быть легко травмированы или находятся под прямым воздействием солнечного света, то в этом случае онколог советует их удалить.

«С помощью лазера (Удаление родинок. — Прим. ред.), либо с помощью различных радиоволновых методов. Это уберет какие-то риски, перерождения родинок в какие-то злокачественные опухоли кожи и сохранит спокойствие пациента», — дополнил Базылев.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно Европейское региональное бюро ВОЗ докладывает об успехах в борьбе с онкологией, ведь рак является основной причиной смертности. Всемирная организация здравоохранения из года в год призывает население отнестись с особой серьезностью к профилактике рака.

Во Всемирный день борьбы против рака ВОЗ напоминает, что профилактика онкологических заболеваний и своевременное выявление болезни может существенно сократить смертность. В ином случае, по данным статистики, к 2030-му году заболеваемость раком в Европе достигнет почти 5,5 миллионов человек в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех вирусах, которые могут спровоцировать рак.

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