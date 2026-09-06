В результате атаки БПЛА в Рязанской области произошло возгорание на предприятии

Рано утром в воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Рязанскую область. В результате падения обломков вражеских дронов на одном из предприятий города произошло возгорание. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Павел Малков.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, устраняя последствия украинской атаки.

Также Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Рязани и Сапожковском округе были повреждены жилые дома. Информация о раненых также отсутствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ с помощью дронов атаковали Ростовскую область. В результате были повреждены два многоквартирных дома. Один ребенок был ранен. Его доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Жильцов пострадавших домов эвакуировали. Здания осматривают специалисты.

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