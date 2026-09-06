В результате атаки БПЛА в Рязанской области произошло возгорание на предприятии
Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
Фото: © РИА Новости/ МЧС РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рано утром в воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Рязанскую область. В результате падения обломков вражеских дронов на одном из предприятий города произошло возгорание. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Павел Малков.
По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, устраняя последствия украинской атаки.
Также Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Рязани и Сапожковском округе были повреждены жилые дома. Информация о раненых также отсутствует.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ с помощью дронов атаковали Ростовскую область. В результате были повреждены два многоквартирных дома. Один ребенок был ранен. Его доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Жильцов пострадавших домов эвакуировали. Здания осматривают специалисты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 сент
- Силы ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников
- 6 сент
- В результате атаки БПЛА по домам в Ростове-на-Дону пострадал ребенок
- 5 сент
- Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
- 1 сент
- Над Ленинградской областью уничтожены 44 украинских беспилотника
- 1 сент
- Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 31 авг
- Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ
- 30 авг
- Силы ПВО за день уничтожили 54 украинских беспилотника в небе над Россией
- 30 авг
- В Ленинградской области из-за атаки БПЛА начался пожар в промзоне
- 30 авг
- Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве
- 29 авг
- Три человека погибли в результате атаки ВСУ по Белгородской области
Читайте также
80%
Нашли ошибку?