В Белом доме рассказали об именной монете, оставленной Уиткоффом в Москве

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Спецпосланник президента США прибыл в Москву 5 сентября.

Какую монету Уиткофф оставил в Москве в ресторане

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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РИА Новости: именной монеты Уиткоффа нет в свободной продаже

Именной монеты, которую спецпосланник президента США Стив Уиткофф оставил в одном из московских ресторанов, в свободной продаже нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сувенирный магазин Белого дома.

«Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий. В продаже такого нет», — сообщили в магазине.

Там отметили, что у них никогда не было в ассортименте ничего похожего. Нет такой монеты и в других сувенирных магазинах США.

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Цель их визита мирное урегулирование украинского конфликта. В Кремле американцев принял президент РФ Владимир Путин. Беседа продлилась больше трех часов и проходила как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал переговоры «содержательными, конструктивными и предельно откровенными». Он также отметил, что обсуждались не только украинские вопросы, но и возможные крупные совместные проекты России и США.

Также в рамках своего визита Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева посетили один из московских ресторанов, в котором спецпосланник и оставил необычную монету. На одной из сторон этого медальона выгравированы имя и фамилия помощника американского лидера, а на другой — изображена печать США.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы поздно вечером 5 сентября. Американцы направились на переговоры в Киев.

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