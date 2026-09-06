Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 43 0

Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Бойкова и Козловский выиграли турнир в Токио

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио в соревнованиях спортивных пар. По итогам двух программ российская пара набрала 203,66 балла.

За короткую программу Бойкова и Козловский получили 72,25 балла, за произвольную — 131,41. Вторыми стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла. Третье место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 189,94 балла.

Таким образом, весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар заняли российские фигуристы.

Бойковой 24 года, Козловскому — 26 лет. Пара трижды становилась чемпионами России, выигрывала чемпионат Европы в 2020 году и завоевывала бронзу чемпионата мира в 2021-м. Также спортсмены становились бронзовыми призерами чемпионата Европы в 2019 и 2022 годах.

Днем ранее, 5 сентября, победителем Kinoshita Group Cup среди мужчин стал российский фигурист Владислав Дикиджи. Он набрал 265,68 балла по итогам двух программ.

Во время выступлений российских спортсменов японские болельщики поддерживали их с флагами РФ. Российскую символику также развернули перед выступлением Евгения Семененко.

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