Силы ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Атака продолжалась с 20:00 5 сентября до 8:00 6 сентября.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 6 сентября

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом 6 сентября сообщили в Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Также средства ПВО поражали воздушные цели над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным Минобороны РФ, атака началась в 20:00 5 сентября и продолжалась до 8:00 6 сентября.

Днем 5 сентября российские военные также уничтожили шесть украинских беспилотников. С 8:00 до 20:00 мск их сбили над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны ликвидировали десять БПЛА. На местах падения фрагментов летательных аппаратов работают представители экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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