Целебный продукт: Назван простой способ превратить рис в лекарство от рака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 692

Врач и телеведущий Малоземов рассказал про целебном свойстве риса в борьбе с раком

Целебный продукт: Назван простой способ превратить рис в лекарство от рака

Фото: Depositphotos / belchonock

Всемирный день борьбы против рака ежегодно проходит 4 февраля.

Сваренный рис может бороться с раковыми клетками, если на ночь его отправить в холодильник. О целебном методе рассказал врач и телеведущий одной из телевизионных программ на НТВ Сергей Малоземов.

Такой эффект достигается за счет того, что при нахождении риса в прохладном месте, в составе продукта увеличивается количество устойчивого резистентного крахмала. А при попадании в желудок крахмал в соединении с кишечными бактериями образует масляную кислоту.

«Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост», — передает «МК» утверждения Малоземова.

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Помимо борьбы с онкологией рис, простоявший ночь в холодильнике, переваривается и всасывается в желудке медленнее. Вследствие чего уровень сахара в крови повышается постепенно, а ощущение сытости сохраняется на более длительное время.

«Это особенно важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением», — добавляет он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех вирусах, которые могут спровоцировать рак.

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