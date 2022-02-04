Целебный продукт: Назван простой способ превратить рис в лекарство от рака

Всемирный день борьбы против рака ежегодно проходит 4 февраля.

Сваренный рис может бороться с раковыми клетками, если на ночь его отправить в холодильник. О целебном методе рассказал врач и телеведущий одной из телевизионных программ на НТВ Сергей Малоземов.

Такой эффект достигается за счет того, что при нахождении риса в прохладном месте, в составе продукта увеличивается количество устойчивого резистентного крахмала. А при попадании в желудок крахмал в соединении с кишечными бактериями образует масляную кислоту.

«Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост», — передает «МК» утверждения Малоземова.

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Помимо борьбы с онкологией рис, простоявший ночь в холодильнике, переваривается и всасывается в желудке медленнее. Вследствие чего уровень сахара в крови повышается постепенно, а ощущение сытости сохраняется на более длительное время.

«Это особенно важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением», — добавляет он.

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