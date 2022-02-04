Дружба без границ: основные тезисы встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Лидеры «сверили часы» по актуальным вопросам мировой повестки и подписали совместное заявление.

В преддверии Игр в Пекине в китайской столице состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии.

«Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — отмечается в документе.

Стороны условились противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран и противостоять подрыву мировой безопасности и «цветным революциям». Также Путин и Си Цзиньпин призвали ядерные государства предпринять шаги для снижения рисков ядерных войн. Собеседники озвучили планы по укреплению ШОС и повышению ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.

Особое внимание стороны уделили напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина. Так, Путин Президент России изложил позицию РФ по переговорам с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте. Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе.

В ходе встречи с китайским лидером Путин отметил, что отношения РФ и КНР носят беспрецедентный характер, а стороны помогают друг другу развиваться.

«Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются поступательно, по пути дружбы, стратегического партнерства, они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», — сказал глава государства.

Кроме того, российский президент озвучил подготовленные нефтяными компаниями РФ предложения по поставкам углеводородов в Китай.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по десять миллиардов кубометров газа в год», — отметил глава государства.

Как указал по итогам встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча проходила в дружественной атмосфере.

«Была теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча, очень субстантивная», — указал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru приводил основные тезисы статьи Путина о взаимоотношениях России с Китаем.