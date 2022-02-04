Названы годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022-м

Дата рождения человека - уникальный код, по которому можно узнать характер, способности и даже будущее. В начале февраля, согласно восточному календарю, в свои права вступил год Тигра. Как же изменится жизнь разных знаков восточного гороскопа в этот период? Людей, рожденных в какое время, ждет финансовый подъем в 2022 году? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала специалист по восточной астрологии и духовный коуч Светлана Угарова.

«В 2022-м году будут богатыми и процветающими рожденные в год Тигра: 1950-й, 1962-й, 1974-й, 1986-й, 1998-й и 2010-й. И рожденные в год Быка: 1961-й, 1973-ий, 1985-й, 1997-й, 2009-й», — рассказала эксперт.

Эти люди, по мнению, астролога, обязательно станут богаче и смогут реализоваться в карьерном плане. Угарова советует обратить внимание на возможности, потенциальных партнеров и идеи, которые смогут привести к увеличению денежного достатка.

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