Меладзе отделался от Брежневой сухим поздравлением: «Желаем Вере здоровья»

Продюсер Константин Меладзе крайне сухо и безэмоционально поздравил свою жену — певицу Веру Брежневу — с 40-летием, что спровоцировало слухи о проблемах в браке звезд. В своем Instagram-аккаунте композитор опубликовал пост об артистке, но не от своего имени, а от продюсерского центра. В нем он перечислил таланты и заслуги Веры, но чему-то личному места не нашлось.

«Желаем Вере здоровья, счастья, вдохновения, положительных эмоций и энергии, чтобы продолжать сиять для всех. С Днем Рождения, Вера! С любовью, семья Meladze Music», — говорится в послании.

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После таких строк поклонники начали гадать, почему продюсер лично не написал поздравление своей супруге. Некоторые предположили, что Меладже уже остыл к Брежневой.

Известно, что Меладзе начал встречаться с солисткой задолго до своего развода с первой женой Яной Сумм, родившей ему троих детей. Он всячески скрывал от нее роман с Брежневой, а та уверяла, что их связывают только рабочие отношения. Однако в 2013 году продюсер наконец-то оформил развод, а через два года расписался с Верой в Италии.

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