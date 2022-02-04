Адвокат Жорин назвал лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

|
Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 3 565

Верховный суд России отклонил иск гражданина, пытавшегося обжаловать лишение прав из-за приема корвалола. Почему доводы водителя так и не услышала Фемида?

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv,ru

Прием обыкновенных лекарств, которые есть в каждой аптечке, может привести к лишению водителя удостоверения из-за «наркотического опьянения». Об этом россиян предупредил звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Проблема вызвана тем, что в законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие минимальное разрешенное количество содержания лекарств в организме, которые могут повлиять на концентрацию внимания водителей», — объяснил Жорин.

Он также привел в пример недавнюю историю, вызвавшую общественный резонанс. Верховный суд России отклонил иск гражданина, пытавшегося обжаловать лишение прав из-за приема корвалола.

Оспорить решение гражданину не удалось, несмотря на то, что лекарство ему выписали медики. Жорин напомнил, что корвалол принимают для понижения артериального давления, а в его состав входят фенобарбитал и этанол. Эти вещества могут оказывать влияние на координацию и вызывать сонливость, что крайне опасно при вождении.

«Истец настаивал, что принимал препарат именно по медицинским показаниям и не хотел нарушать закон. Однако Верховный суд РФ с его доводами не согласился и указал, что нельзя управлять машиной в состоянии любого вида опьянения», а цели применения лекарства не имеют правового значения. И это далеко не единственный случай, когда человека лишают прав из-за употребления лекарств», — пояснил адвокат.

В своем Telegram-канале Сергей Жорин перечислил, какие лекарства, помимо корвалола, могут создавать эффект опьянения в организме:

  • Жаропонижающие при простуде: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн» (в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин);
  • Обезболивающие: «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Спазмалгин» (которые содержат опасные для анализа на опьянение кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин);
  • Лекарства от аллергии «Тавегил», «Супрастин».

«Список большой, будьте осторожны. К сожалению, на сегодняшний день судебная практика такова», — резюмировал адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, как Генпрокуратура намерена бороться с ошибочными штрафами для водителей.

-7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

Последние новости

18:10
Знамена под Чайковского: В Пекине прошла церемония открытия зимних Игр
18:05
Золотистые и хрустящие: рецепт окорочков с картошкой от шефа Емельяненко
17:41
Адвокат Жорин назвал лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав
17:36
ЕС: решение о закрытие корпункта Deutsche Welle в России необоснованно
17:28
Как избавиться от косточки на ноге навсегда: ТОП-5 простых упражнений
17:27
Держатели времени: почему опасно дарить часы и чем это может закончиться

Сейчас читают

Ешь и худей: от каких заболеваний может защитить картофель
Расслабляться рано: астролог назвала самые опасные дни февраля
Названы годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022-м
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год