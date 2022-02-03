Лечебный плод: какой овощ помогает разжижать кровь и снижать риск тромбоза

Бушующая второй год подряд по всему миру эпидемия коронавируса спровоцировала у большинства переболевших смертельной заразой сгущение крови и, соответственно, повышение риска возникновения тромбов в сосудах. Помидоры могут стать отличным способом лечения. Ведь томаты способствуют разжижению крови, и тем самым снижению риска возникновения тромбоза. К такому заключению пришли шотландские исследователи.

В проведенном эксперименте приняли участие 200 добровольцев. Согласно результатам испытания, ежедневное употребление томатов «разбавило» кровь на 70%. Эффект был зафиксирован у 97% участников. Такой результат исследователи связали с наличием у плода антитромбозных элементов — флавонидов.

Помимо этого, высокое содержание ликопинов поддерживает здоровье клеток. Также помидоры предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы, они полезны для профилактики рака, помогают бороться с воспалением, улучшают здоровье глаз за счет большого количества витамина А.

Рекомендуется употреблять помидоры, как в свежем виде, так и термически обработанные. Стоит отметить, что их полезные свойства в результате только возрастут.

«После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество в томатной пасте — до 1 500 миллиграммов на килограмм», — объясняет врач-диетолог Оксана Выдря в интервью «161.ru».

А благодаря содержанию бета-каротина полезен и свежевыжатый томатный сок. Однако слишком налегать на «лечебный» плод все же не стоит. В день достаточно будет одного помидора или семи черри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогут сбросить лишние килограммы.