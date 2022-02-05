День Агафия Полухлебника: что можно и что нельзя делать 5 февраля
Православные верующие чтят память святого Агафангела, который сообщал добрые новости, оказывал помощь нуждающимся и наставлял на путь верный.
Фото: YouTube / Народное Славянское радио
Православные христиане 5 февраля почитают Агафия Полухлебника, полное имя которого Агафангел. В переводе с греческого оно означает «добрый вестник». Чаще всего такие имена давали святым, которые сообщали добрые новости, оказывали помощь всем нуждающимся и наставляли на верный путь. 5 февраля, кроме прочего, наши предки назвали «днем забот». Практически вся работа была связана с домом и заготовкой зерна, пишет ytro.news.
Традиции и обычаи 5 февраля:
Праздник в народе прозвали Полухлебником не только в честь Агафия. Считается, что по прошествии половины зимы все хозяева должны проверить свои амбары: пересчитать банки, заготовки, корм и зерно. У тех, кто вел хозяйство хорошо, по правилам, остается ровно половина из всех запасов. Этого нашим предкам хватало до начала сбора урожая.
Убирались 5 февраля не только в доме. Порядок наводили в амбарах, во дворе, чистили животных.
Детей, родившихся в день Полухлебника, считали тружениками, которые живут не ради себя, а ради общего блага. Им пророчили успехи во всех делах, вот только здоровье оставляло желать лучшего.
На Руси говорили, что сон, приснившийся в ночь на 5 февраля, расскажет, как вести себя в отношении своей второй половинки.
Что нельзя делать 5 февраля:
Запрещается танцевать — это навлекает беду.
Если вы нашли деньги, не стоит их забирать себе.
Ночью смотреть на падающие звезды — к смерти близких.
Когда все работают, лучше присоединиться к ним. Лежать без дела в этот день — накликать на себя не только беду, но и проблемы со здоровьем.
Приметы 5 февраля:
Солнце в зените предвещает теплую весну.
Крики синицы ранним утром к морозу на весь февраль.
Если вода в реке поднялась выше уровня, скоро будет сильный мороз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему души усопших «посещают» живых людей.
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