День Агафия Полухлебника: что можно и что нельзя делать 5 февраля

Православные христиане 5 февраля почитают Агафия Полухлебника, полное имя которого Агафангел. В переводе с греческого оно означает «добрый вестник». Чаще всего такие имена давали святым, которые сообщали добрые новости, оказывали помощь всем нуждающимся и наставляли на верный путь. 5 февраля, кроме прочего, наши предки назвали «днем забот». Практически вся работа была связана с домом и заготовкой зерна, пишет ytro.news.

Традиции и обычаи 5 февраля:

Праздник в народе прозвали Полухлебником не только в честь Агафия. Считается, что по прошествии половины зимы все хозяева должны проверить свои амбары: пересчитать банки, заготовки, корм и зерно. У тех, кто вел хозяйство хорошо, по правилам, остается ровно половина из всех запасов. Этого нашим предкам хватало до начала сбора урожая.

Убирались 5 февраля не только в доме. Порядок наводили в амбарах, во дворе, чистили животных.

Детей, родившихся в день Полухлебника, считали тружениками, которые живут не ради себя, а ради общего блага. Им пророчили успехи во всех делах, вот только здоровье оставляло желать лучшего.

На Руси говорили, что сон, приснившийся в ночь на 5 февраля, расскажет, как вести себя в отношении своей второй половинки.

Что нельзя делать 5 февраля:

Запрещается танцевать — это навлекает беду.

Если вы нашли деньги, не стоит их забирать себе.

Ночью смотреть на падающие звезды — к смерти близких.

Когда все работают, лучше присоединиться к ним. Лежать без дела в этот день — накликать на себя не только беду, но и проблемы со здоровьем.

Приметы 5 февраля:

Солнце в зените предвещает теплую весну.

Крики синицы ранним утром к морозу на весь февраль.

Если вода в реке поднялась выше уровня, скоро будет сильный мороз.

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