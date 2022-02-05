Международная реакция на встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине

Президенты России и Китая провели переговоры в день открытия зимних Игр в Пекине.

Зарубежные СМИ обсудили встречу президентов России и Китая - Владимира Путина и Си Цзиньпина. В частности, они обратили внимание на подписанное обеими сторонами совместное заявление по итогам переговоров о новой эпохе сотрудничества между государствами.

Путин и его китайский коллега условились объединиться для противостояния вмешательству извне во внутренние дела суверенных государств, а также подрыву мировой безопасности и попыткам проведения «цветных революций».

Отдельно была затронута тема расширения НАТО на Восток. Президент КНР поддержал позицию Россию по гарантиям безопасности в Европе.

Совместное заявление Си Цзиньпина и Путина стало единым ударом по США, объявившим дипломатический бойкот Играм в Пекине, пишет The Washington Post. По мнению американских журналистов, оно также иллюстрирует тупик в отношениях между Москвой и Западом из-за украинского кризиса.

«Отсутствие президента Байдена на спектакле, отдавшего приказ о дипломатическом бойкоте в знак протеста против нарушений прав человека Пекином, подчеркнуло не столь тонкий подтекст пятничных мероприятий: возобновление разделения мира, по крайней мере на данный момент, на два основных лагеря — Китай и Россия против США и их союзников», — пишет СМИ.

В CNN же отметили значимость встречи между российским и китайским лидерами, поскольку она — первая более чем за два года.

Несмотря на то, что президенты давно не «сверяли часы» по мировой повестке лично, их единодушие поражает. Как подчеркнули в The Guardian, стороны сближаются на фоне ухудшения их отношений с другими игроками на мировой арене:

«В заявлении говорилось, что новые китайско-российские отношения „превосходят политические и военные союзы эпохи холодной войны“. Это показывает амбиции и опасения, которые разделяют Китай и Россия, и то, как они все больше находят общий интерес в своих разногласиях с западными державами».

Агентство Reuters же обратило внимание на весьма неоднозначную реакцию Тайваня на встречу мировых лидеров в преддверии зимних Игра в Пекине. В частности, выбор времени для переговоров был назван «презренным». Якобы встреча «позорит» дух игр.

«Это оскорбление миролюбивого духа, и народ Тайваня отвергнет его, а демократические страны вызовут презрение», — процитировало издание заявление МИД Тайваня.

Однако возмущение скорее продиктовано давним конфликтом между островом и КНР о непризнании Пекином независимости Тайваня, нежели чем-либо иным.

Подвох в единодушии Китая с РФ ищет и польское издание Rzeczpospolita. В газете уверены, что Пекин как раз-таки заинтересован в продолжении конфликта между Москвой и Западом. По мнению польских журналистов, Россия надеется на поддержку КНР в конфликте с НАТО, однако Пекину куда интереснее газ РФ.

«Китайцы прекрасно понимают, что чем дольше будет длиться ослабляющий Россию конфликт с Западом, тем легче она согласится на менее выгодные для себя условия сотрудничества с Поднебесной», — считают в издании.

Ранее 5-tv.ru писал об основных тезисах встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине.