Виктория Дайнеко о борьбе с аутоиммунным заболеванием: «Это сущий ад»

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 6 926

Виктория Дайнеко рассказала о борьбе с аутоиммунным заболеванием

Виктория Дайнеко о борьбе с аутоиммунным заболеванием: «Это сущий ад»

Фото: Instagram @victoriadaineko

Певица призналась, что у нее заканчиваются силы делать вид, что все хорошо.

Виктория Дайнеко призналась, что давно борется с аутоиммунным заболеванием. Фактически организм певицы, ее иммунитет, разрушает свои же здоровые клетки.

«Вообще я не сторонник жаловаться на жизнь и на здоровье, но иногда у меня заканчиваются силы быть все время сильной и делать вид, что все классно. Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты», — поделилась артистка.

По словам Дайнеко, она потратила долгие годы на попытки разобраться в причинах происходящего, посетила огромное количество врачей — и отечественных, и зарубежных, вложила колоссальные средства в свое лечение. Ей удалось добиться ремиссии и нормально прожить беременность, кормление. Однако заболевание вернулось, и певице снова приходится бороться.

Instagram @victoriadaineko

«Да, стресс (причем любой — от гиперрадости до внезапной печали) вызывает рецидив, да с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 года», — поделилась в Instagram артистка.

В конце своего поста Дайнеко написала слова поддержки в адрес каждого, кто страдает от любого аутоиммунного заболевания. Она пожелала каждому найти свою причину и добиться вечной ремиссии. Певица также написала, что удалит этот пост, когда ее настроение улучшится, а сейчас ей просто хочется немножко «поныть».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко решила засудить бывшего мужа за неуплату алиментов.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Какие знаки зодиака тянет друг к другу, несмотря на полную несовместимост...

Последние новости

13:47
Мария Голубкина объяснила неудачи Волочковой в личной жизни: «Она распущенная»
13:32
Федосеева-Шукшина поругалась с Куравлевым незадолго до его смерти
13:14
Виктория Дайнеко о борьбе с аутоиммунным заболеванием: «Это сущий ад»
12:57
Пора просветления: как шестые лунные сутки повлияют на людей
12:39
Песков оценил последствия публикации Bloomberg о «вторжении» России на Украину
12:16
Не плачь на холоде! О каких заболеваниях могут рассказать слезы на морозе

Сейчас читают

Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму
Гробовая тишина: что означает отсутствие аплодисментов на похоронах Куравлева
ТОП-6 имен, которые носят «гулящие» женщины
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год