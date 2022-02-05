Виктория Дайнеко о борьбе с аутоиммунным заболеванием: «Это сущий ад»

Певица призналась, что у нее заканчиваются силы делать вид, что все хорошо.

Виктория Дайнеко призналась, что давно борется с аутоиммунным заболеванием. Фактически организм певицы, ее иммунитет, разрушает свои же здоровые клетки.

«Вообще я не сторонник жаловаться на жизнь и на здоровье, но иногда у меня заканчиваются силы быть все время сильной и делать вид, что все классно. Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты», — поделилась артистка.

По словам Дайнеко, она потратила долгие годы на попытки разобраться в причинах происходящего, посетила огромное количество врачей — и отечественных, и зарубежных, вложила колоссальные средства в свое лечение. Ей удалось добиться ремиссии и нормально прожить беременность, кормление. Однако заболевание вернулось, и певице снова приходится бороться.

Instagram @victoriadaineko

«Да, стресс (причем любой — от гиперрадости до внезапной печали) вызывает рецидив, да с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 года», — поделилась в Instagram артистка.

В конце своего поста Дайнеко написала слова поддержки в адрес каждого, кто страдает от любого аутоиммунного заболевания. Она пожелала каждому найти свою причину и добиться вечной ремиссии. Певица также написала, что удалит этот пост, когда ее настроение улучшится, а сейчас ей просто хочется немножко «поныть».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко решила засудить бывшего мужа за неуплату алиментов.