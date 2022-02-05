В МХАТ назвали причину отсутствия Татьяны Дорониной на сцене в день рождения

Президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина не появилась на сцене в свой день рождения 25 января, потому что в данный момент занимается своей работой удаленно из санатория в Барвихе. Об этом сообщила актриса театра Лидия Матасова. По словам артистки, ее коллега не привита от коронавируса, поэтому ждет, когда спадет пандемия и бережет здоровье вдали от публики.

Прежде в прессе появилась информация, что Доронина якобы попала в дом престарелых. Еще горячее слухи делал тот факт, что несколько лет назад ее пост худрука занял Эдуард Бояков. Сама же артистка была по сути отстранена от жизни МХАТа. В прошлом году новый генеральный директор Владимир Кехман поспособствовал уходу Боякова и предложил актрисе и режиссеру вернуться в театр. Но знаменитость инициативу не поддержала.

Сейчас Доронина, по словам Матасовой, чувствует себя хорошо, проходит санаторные процедуры.

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«Татьяна Васильевна в здравом уме и твердой памяти. Я не уполномочена говорить о ее здоровье. У нее есть помощник, который передает ей информацию из театра. Доронина сейчас работает на удаленке, как и многие», — сказала актриса корреспонденту сайта KP.RU.

Кехман, отметила Матасова, обещает труппе гастроли, новые спектакли и репетиции, но пока все на карантине. Доронина, по словам коллеги, тоже хочет вернуться в театральную жизнь и восстановить спектакль «Белая гвардия». Но пока 88-летняя президент МХАТа не сделала прививку от коронавируса, реализовать планы не представляется возможным.

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