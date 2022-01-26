Стало известно о состоянии 87-летнего Олега Басилашвили

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 1 031

Народный артист СССР был инфицирован коронавирусом, однако сейчас лечится дома.

Стало известно о состоянии 87-летнего Олега Басилашвили

Фото: globallookpress / Lev Ilyin, Semen Likhodeev; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стало известно о состоянии 87-летнего Олега Басилашвили. В интервью 5-tv.ru, народный артист СССР рассказал о своем самочувствии. 20 января стало известно, что звезда кино был инфицирован коронавирусом, тогда же он сообщил, что лечится дома и симптомов смертельно опасной болезни у него нет. Спустя неделю его состояние, к счастью, не ухудшилось. Свое нормальное самочувствие сейчас он связывает с вакцинацией — актер успел привиться от COVID-19.

«Все в порядке, все хорошо», — отметил Олег Басилашвили.

5-tv.ru

Не секрет, что в середине января коронавирусов народный артист СССР заболел уже во второй раз. При том, что актер уже несколько месяцев как самоизолировался на даче. Он считает, что вероятно, болезнь ему кто-то «привез».

Народный артист СССР Олег Басилашвили известен широкой аудитории ролями в «Служебном романе», «Осенней марафоне» и других популярных кинолентах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Борис Корчевников вспоминал давнее интервью с бывшей супругой Басилашвили Татьяной Дорониной. По словам телеведущего, актриса не смогла стать мамой после предательства мужа.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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