Директор Добрынина о его состоянии после микроинсульта: «Молодец, держится!»

Перенесший микроинсульт певец и композитор побывал на юбилейном концерте Льва Лещенко 1 февраля. Артист не смог подняться на сцену и лично поздравить знаменитого друга.

Народный артист России Вячеслав Добрынин мужественно переносит испытание судьбы — после перенесенного микроинсульта состояние его по-прежнему остается достаточно тяжелым. Об этом 5-tv.ru рассказал постоянный директор певца и композитора Сергей Карпов.

Как известно, Добрынина экстренно госпитализировали с приступом в 2018 году. После этого он перестал появляться на крупных мероприятиях и концертах, отказался от вредных привычек, вся его жизнь теперь проходит под тщательным контролем врачей. Однако артист не сдается, следует рекомендациям, борется с недугом, насколько это возможно.

«Болеет, конечно, но молодец, держится, мужественно переносит. Врачи… ну, я не знаю, я, честно говоря, не в курсе дел, ведь это, как говорится, его внутреннее что-то. Это лучше у него узнать или у Иры, его супруги. Но я знаю, что он держится и надеется на лучшее», — сказал Карпов.

На днях Вячеслав Добрынин стал почетным гостем юбилейного концерта Льва Лещенко в Москве. Свое 80-летие народный артист РСФСР отметил на сцене, друг и соратник, несмотря на недуг, пришел поддержать. Скромно занял свое место в пятом ряду, но незамеченным он не остался. Между номерами Лещенко поблагодарил гостя за его творчество, тому пришлось встать и принять овации.

Подняться на сцену и поздравить юбиляра лично композитор не смог. По собственным словам, очень хотел бы, но здоровье не позволяет. Коллеги провожали его в зал, придерживая под руки.

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