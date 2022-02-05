Директор Добрынина о его состоянии после микроинсульта: «Молодец, держится!»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 27 716

Директор Вячеслава Добрынина рассказал о его состоянии после перенесенного микроинсульта

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomokhov; YouTube/YuriyNik;5-tv.ru

Перенесший микроинсульт певец и композитор побывал на юбилейном концерте Льва Лещенко 1 февраля. Артист не смог подняться на сцену и лично поздравить знаменитого друга.

Народный артист России Вячеслав Добрынин мужественно переносит испытание судьбы — после перенесенного микроинсульта состояние его по-прежнему остается достаточно тяжелым. Об этом 5-tv.ru рассказал постоянный директор певца и композитора Сергей Карпов.

Как известно, Добрынина экстренно госпитализировали с приступом в 2018 году. После этого он перестал появляться на крупных мероприятиях и концертах, отказался от вредных привычек, вся его жизнь теперь проходит под тщательным контролем врачей. Однако артист не сдается, следует рекомендациям, борется с недугом, насколько это возможно.

«Болеет, конечно, но молодец, держится, мужественно переносит. Врачи… ну, я не знаю, я, честно говоря, не в курсе дел, ведь это, как говорится, его внутреннее что-то. Это лучше у него узнать или у Иры, его супруги. Но я знаю, что он держится и надеется на лучшее», — сказал Карпов.

На днях Вячеслав Добрынин стал почетным гостем юбилейного концерта Льва Лещенко в Москве. Свое 80-летие народный артист РСФСР отметил на сцене, друг и соратник, несмотря на недуг, пришел поддержать. Скромно занял свое место в пятом ряду, но незамеченным он не остался. Между номерами Лещенко поблагодарил гостя за его творчество, тому пришлось встать и принять овации.

Подняться на сцену и поздравить юбиляра лично композитор не смог. По собственным словам, очень хотел бы, но здоровье не позволяет. Коллеги провожали его в зал, придерживая под руки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда пережившая инсульт актриса Елена Проклова сможет вернуться к работе в театре.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Активность и много новостей: Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 декаб...

Последние новости

16:40
Оперштаб Москвы сообщил об отмене карантина по COVID в школах и детсадах
16:22
Роспотребнадзор: заболевших COVID-19 будут выписывать без контрольного теста
16:15
Какие анализы надо сдать для выявления склонности к тромбозу
16:11
Принимал зачет и упал перед «Ленфильмом»: Подробности смерти режиссера «Убойной силы»
16:03
Активность и много новостей: Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря
15:48
Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Сейчас читают

Черная икра и водочка рекой: сколько Лев Лещенко потратил на свое 80-летие
Федосеева-Шукшина поругалась с Куравлевым незадолго до его смерти
Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год