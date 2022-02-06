Конец холодной войны 30 лет спустя: что известно об историческом событии

В наши дни взаимоотношения России и США уже давно называют «холодной войной». Причем развязали эту войну не мы. На этой неделе исполнилось 30 лет историческому событию, которое вошло во все учебники страны, как «конец холодной войны». В феврале 1992 года в американском Кэмп-Дэвиде Борис Ельцин и Джордж Буш-старший договорились, что Москва и Вашингтон больше не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Мол, теперь мы равноправные партнеры и даже друзья. На деле же уже тогда Вашингтон играл с позиции победителя. Причем не скрывал этого. А мы опьяненные свободой за доллар и спиртом «Рояль» — верили. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер о том, почему наши так называемые друзья в итоге не смогли закрепить и развить свой успех? И слава богу.

«Россия и США не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнерство».

Строки декларации, подписанной 30 лет назад, войдут в историю, детали встречи будут обсуждать журналисты: от ковбойских сапог, подаренных Ельцину, до доселе неслыханных обращений лидеров двух стран к друг другу — именно так: друг Борис и друг Джордж. В честности намерений Америки уже тогда сомневались. Ведь за два дня до этого перед конгрессом, Буш заявил.

«С Божьей помощью Америка победила в холодной войне!»

Почему дружбы не вышло? Отвечают лица, занимавшие высокие посты тогда в новой стране: в оборонном комплексе, в политике, в дипломатии. Экс-губернатор Амурской области Владимир Полеванов в 1990-х возглавил госкомитет по управлению госкомимуществом. 72 дней в кресле хватило, чтобы увидеть не только руку американцев во всех сферах жизни молодой страны, но и самих «реформаторов».

«Я с удивлением обнаружил, что все аукционы и конкурсы, все условия по акционированию, приватизации имущества страны, а оно было гигантским накопленным за 70 лет, определяются 35 американцами и их сотрудниками под руководством Джонатана Хэя — кадрового сотрудника ЦРУ», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации в 1994–1995 годах Владимир Полеванов.

Прозападные сторонники такой «дружбы» понимали — Россия сателлит Штатов. Даже переговоры о сокращении арсеналов не дошли до бумаги. Америка отказалась, ответив, «время покажет» будучи твердо уверенной в том, что мы сами уничтожим свой ядерный потенциал. Владимир Полеванов говорит, в 1990-х крупнейшие предприятия страны, в том числе как раз военно-промышленного комплекса иностранцы скупали за бесценок. Секретная продукция переставала быть секретной. Тогда ему в ответ улыбались, ненавязчиво вербуя. Лично приглашали принять во Владивостоке Клинтона, он отказался.

«Мы хотим подарить вам Lincoln, автомобиль представительского класса. Я говорю — лучшая машина Волга!» — вспоминает Владимир Полеванов.

Граждан, не посвященных в звездно-полосатые дела, кормили байками про западных экономистов-спасителей, а в руки укладывали сухое молоко, тушенку и прочие удовольствия гуманитарных конвоев.

Это сегодня наша страна полностью отказалась от импорта мяса птицы. А тогда в обиход вошло словосочетание «ножки Буша» — тонны американской курятины в начале 1990-х хлынули на пустые прилавки наших магазинов и рынков с удвоенной силой.

Владимир Лукин шутит, для него «ножки Буша» — это ноги первой леди США, которые он видел перед собой во время официальных встреч американского лидера, шагая позади четы. Посол России в Соединенных штатах значительную часть жизни провел у «друзей». Где первое время тоже радовались потеплению, пока оно шло исключительно по американскому сценарию.

«Все хорошее должно быть, как у нас, тогда это хорошее. Тогда это правильное. А если что-то не как у нас, тогда это по меньшей мере подозрительное. А если еще и огрызнется, то это совсем плохо. Какой-то пункт или число, когда началась конфронтация, сказать сложно», — считает посол Российской Федерации в США в 1992–1994 годах Владимир Лукин.

Но точно можно сказать когда мы поняли истинные намерения друзей и партнеров. 15 лет назад. В Мюнхене. Владимир Путин назвал все своими именами — поведение США так и осталось на уровне «холодной войны», а однополярный мир ни к чему хорошему не приведет.

«Отдельные нормы, чуть ли не вся система права одного государства прежде всего США перешагнуло свои национальные границы и во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам, ну кому это понравится?» — сказал Владимир Путин.

Казалось, было слышно, как скрипели зубы министра обороны США Роберта Гейтса. Но крыть аргументы российского лидера было нечем. Немногим позже объятий друга Бориса и друга Джорджа, в 1994-м саммит НАТО решил расширяться за счет стран бывшего Варшавского договора. В 1999-м напряженность достигла первого апогея, западная демократия продемонстрировала как можно стирать города с лица земли, обрушив на мирное население Югославии боеголовки с обедненным ураном. Америка так и не смирилась с многополярным мировым порядком XX века, желая вернуть господство.

«Мы видим, что США действуют куда более безрассудно, организовывая госпереворот в Киеве в 2014, а сейчас перемещая солдат на Украину — в такую даль от наших границ! Почему? Потому что мы хотим конфликта с Россией. Потому как, Россия — защитница традиционных ценностей, а это угроза для радикально либерального миропорядка», — считает политолог Джон Вароли.

Вот и на этой неделе на заседании Совбеза ООН, созванное по инициативе США, Россию бездоказательно обвиняли в угрозах Украине и наращивании военного присутствия у ее границ. Впрочем, наращивать силу России бы не помешало, говорит Леонид Ивашов — генерал-полковник в отставке. В его подчинении в начале 2000-х находилась ныне закрытая Кубинская база Лурдес, способная перехватывать любые переговоры на всей территории США и отслеживать всякое перемещение ракет. Сегодня на ее месте крупный институт, где обучают программистов.

«Мы ушли с Лурдеса, из Азии, с Кавказа сейчас уходим и сжимаемся в себя. Я не говорю, что надо восстанавливать тот центр, но центры влияния, центры получения информации и воздействия на информационные поля других государств они нам нужны», — вспоминает советский российский военный и общественный деятель, генерал-полковник отставке Леонид Ивашов.

Даже спустя 30 лет Соединенным штатам не нужен рядом сильный друг, особенно имеющий собственное мнение — тут все стабильно. На фоне сотрудничества России с партнерами, в том числе с другой сверхдержавой — Китаем, призывам к политическому диалогу, стрелки часов Судного дня — символа накала ситуации в мире сегодня близки к полуночи как никогда. Если 2 февраля 1992 года они были почти в сутках пути, сегодня, благодаря известному часовщику, лишь в 100 секундах.