Квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина нашли в Москве-реке

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 060

В последний раз экс-чиновник выходил на связь 5 февраля. На прогулку отправился без телефона, позже были обнаружены следы его квадроцикла и разлом во льду на реке.

Квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина нашли в Москве-реке

Фото: РИА Новости / Борис Приходько

Квадроцикл пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина нашли в Москве-реке. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Об исчезновении Ялунина в областном Одинцове стало известно в ночь на среду. Сообщалось, что 70-летний экс-чиновник уехал кататься на квадроцикле, после чего перестал выходить на связь. Телефон на прогулку мужчина с собой не взял. Позже в региональном главке МЧС предположили, что Ялунин мог провалиться под лед.

Вскоре в районе села Козино, недалеко от церкви, были обнаружены следы транспортного средства, ведущие к Москве-реке. Они заканчивались разломом льда в десяти метрах от берега. По площади разлома было понятно, скорее всего, в этом месте и произошла трагедия.

«Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл», — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели приостановили ночную работу, чтобы сегодня с девяти часов утра снова начать поиски тела экс-чиновника.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции. Является кандидатом юридических наук, профессором в звании генерал-полковника внутренней службы, а также государственным советником РФ третьего класса.

Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За личное мужество», орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат премии имени Петра Великого, автор более 200 научных публикаций. В браке стал отцом четверых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти экс-министра энергетики РФ Сергея Шматко.

-7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Какие знаки зодиака обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Последние новости

20:15
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших в результате ЧП в горнолыжном центре Антальи
20:03
Отец Началовой прокомментировал слухи о рождении внука после смерти певицы
19:43
В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре, 8 человек пострадали
19:38
Вместо лекарств: какие продукты могут снять боль
19:30
Певица МакSим рассказала о проблемах в отношениях с экс-избранником: «Нос, как у Бабы-Яги»
19:19
Пенсионеров предупредили о риске потери одной льготы

Сейчас читают

Время быть осторожными: астропрогноз на неделю с 7 по 13 февраля
Можно ли заработать менингит и другие проблемы со здоровьем, гуляя без шапки
Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год