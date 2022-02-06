Квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина нашли в Москве-реке

Квадроцикл пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина нашли в Москве-реке. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Об исчезновении Ялунина в областном Одинцове стало известно в ночь на среду. Сообщалось, что 70-летний экс-чиновник уехал кататься на квадроцикле, после чего перестал выходить на связь. Телефон на прогулку мужчина с собой не взял. Позже в региональном главке МЧС предположили, что Ялунин мог провалиться под лед.

Вскоре в районе села Козино, недалеко от церкви, были обнаружены следы транспортного средства, ведущие к Москве-реке. Они заканчивались разломом льда в десяти метрах от берега. По площади разлома было понятно, скорее всего, в этом месте и произошла трагедия.

«Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл», — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели приостановили ночную работу, чтобы сегодня с девяти часов утра снова начать поиски тела экс-чиновника.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции. Является кандидатом юридических наук, профессором в звании генерал-полковника внутренней службы, а также государственным советником РФ третьего класса.

Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За личное мужество», орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат премии имени Петра Великого, автор более 200 научных публикаций. В браке стал отцом четверых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти экс-министра энергетики РФ Сергея Шматко.