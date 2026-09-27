Российские военные поразили четверть объектов интернет-инфраструктуры ВСУ

Российские военнослужащие поразили 25% украинских объектов инфраструктуры, обеспечивающих доступ в интернет и работу системы Starlink для нужд ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Удары ВС РФ по центрам обработки данных в Киеве привели к частичной остановке украинского телевещания и поражению 25% объектов, обеспечивавших интернет и поддержку Starlink для армии», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, было приостановлено вещание телеканалов «Новости Live», «Мы — Украина+» и «Армия. ТВ». Также перебои зафиксировали в работе ресурсов «Прямой», «Суспильне медиатека» и «Бробакс».

Проблемы возникли и с доступом к некоторым социальным сетям и видеосервисам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подразделения ВС РФ продолжают действия против окруженных группировок ВСУ в Доброполье в Донецкой Народной Республике.

Бойцы 51-й общевойсковой армии наносят удары по живой силе противника в западной и восточной частях города. За последние сутки были уничтожены до 40 боевиков ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в течение 24 часов украинские подразделения не предпринимали попыток выйти из окружения.

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