Можно ли заработать менингит и другие проблемы со здоровьем, гуляя без шапки

Профпатолог Голенкина объяснила, к каким проблемам приведут прогулки на морозе без головного убора.

Менингит — заболевание головного или спинного мозга. Эта болезнь поражает людей всех возрастов, однако наибольшему риску подвержены дети раннего возраста. Заботливые родители очень переживают за наследников, поэтому нередко заставляют детей в холодное время года носить шапки, чтобы их не поразило страшное заболевание. Однако на самом ли деле шапка защищает от болезни? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина.

«Итак, можно ли заболеть менингитом от прогулки без шапки? Нет, менингит — это инфекционное заболевание, а переохлаждение не может стать его причиной», — ответила специалист.

Она читает, что миф о шапке связан с тем, что когда-то менингит называли «мозговой лихорадкой». И это не спроста, ведь заболевание, по словам врача, может легко вызвать головные боли.

«Чаще всего беспокоят боли в центре лба и мигрени», — отметила Голенкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невролог назвал самые опасные виды головной боли, требующие немедленного обращения к врачу.