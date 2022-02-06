От актрис до коллег: Как жена Владимира Зеленского терпит слухи об изменах мужа

Будущие супруги познакомились в ранней юности, когда у нынешнего президента Украины не было за душой ни гроша и вместе прошли через множество испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена в браке уже четверть века, и за это время их союз не раз подвергался испытаниям на прочность. Они познакомились совсем юными, когда у будущего украинского лидера, по его словам, не было за душой ни гроша.

Сама Елена не раз отмечала — она человек не публичный и не любит шумных компаний. Пока она занималась домом и детьми — в семье на свет появились дочь Александра и сын Кирилл — Зеленский активно строил карьеру.

Он начинал с команды КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и в 90-х создал свой проект «95-й квартал», который быстро завоевал популярность.

Вскоре юморист понял, что пора выходить на новый уровень и начал сниматься в кино в ролях второго плана. Но и этого амбициозному Зеленскому оказалось мало. Тогда он попробовал силы в качестве сценариста, продюсера и режиссера.

В российский кинематограф он вошел с такими проектами, как «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время» и, конечно, «8 первых свиданий». Партнершами по съемочной площадке были такие эффектные красотки, как Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина — разумеется, супруге актера было не просто. Слухи о многочисленных романах харизматичного артиста появлялись регулярно.

Как рассказывал сам Зеленский, особенно Елене не нравился фильм «8 первых свиданий», в котором он и Брежнева сыграли мужа и жену — из-за многочисленных поцелуев, предусмотренных сценарием.

Впрочем, артист никогда не сомневался, что их брак выстоит в любом случае, и все благодаря мудрости и Елены. Даже если какие-то разногласия и возникали, Зеленский не сомневался – жена ревнует, значит любит и прощает.

Гораздо сложнее стало после того, как Зеленский принял решение участвовать в президентских выборах. Будущая первая леди Украины была вынуждена выйти из тени своего знаменитого мужа, терпеть нападки в прессе.

Причем тема возможных романов главы государства никуда не исчезла, а наоборот, стала еще более привлекательная для общественности. В прошлом году, к примеру, украинские СМИ много писали, что Зеленский якобы увлекся своим пресс-секретарем Юлией Мендель. В результате девушке даже пришлось высказаться в соцсетях, чтобы пресечь сплетни. В то же время на отношениях семейной пары это, насколько известно, никак не отразилось.

«Люди думают, что, расшатав мою нервную систему, они повлияют на Владимира. Видимо, кто-то считает, что я буду дома рыдать — и от этого что-то меняется. Не буду никого разочаровывать. Я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение моего мужа. Читаешь о себе множество бреда. Иногда можно даже посмеяться, потому что бывает откровенная глупость», — приводит слова Зеленской StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Седокова поделилась воспоминаниями о загулах мужа.