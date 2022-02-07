Сын Наташи Королевой не смог спеть на шоу «Две звезды» из-за потери голоса

Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко подхватил ангину, в связи с чем не смог спеть вместе со знаменитой мамой в шоу «Две звезды». Однако на сцену он все же вышел.

Наташа Королева спела свой хит «Дельфин и русалка», периодически приглашая зрителей подпевать. Архип же подыграл ей на маракасах. Такая ситуация вызвала смятение у членов жюри.

«На тебя сейчас смотрит вся страна, несколько миллионов людей. Ты взял на себя ответственность не подвести маму. Что произошло, отвечай честно! Я не вижу этих слез, этого ужаса внутри!» — возмутился актер Дмитрий Дюжев.

Он поставил за номер четверку. Александра Захарова — пятерку за стойкость и мужество, а Лариса Долина отметила, что Архип не растерялся и был артистичен, поставив четверку. Дмитрий Певцов же сакцентировал внимание на материнской любви Королевой и желании защитить сына, сказав, что это выше и важнее голоса, и поставил пять.

«Фониатр сказал, что никакие уколы не помогут — пацану надо только молчать. Ему даже нельзя шептать. Поэтому он в группе поддержки», — сказала Наташа Королева.

Лидерами проекта по итогам десяти выпусков являются Сергей Трофимов и Лиза, далее идут Олег и Родион Газмановы. Третьими стали Александр Маршал и Артем.

Ка писал 5-tv.ru, отец Архипа Глушко Тарзан нелестно отозвался о невесте сына.