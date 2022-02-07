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Назревает кризис: психолог назвал пять признаков выгорания в личной жизни

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 020

Психолог Шахов назвал пять признаков выгорания в личной жизни

Назревает кризис: психолог назвал пять признаков выгорания в личной жизни

Фото: Depositphotos / voronin-76

Эксперт рассказал о первых «звоночках» приближающегося расставания.

Прежде чем супружеская или романтическая пара погрузится в эмоциональный кризис, оба партнера переживают первые признаки выгорания в отношениях. О таких сигналах, обещающих скорое расставание, «Газете.Ru» рассказал социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов. Если на такие «звоночки» не обращать внимание и не бороться за свою любовь, рано или поздно от чувств не останется ничего. Шахов выделил пять главных.

Раздражительность

Уставшие друг от друга партнеры не терпят некоторых привычек, манер или действий друг друга, даже если раньше все это казалось милым или забавным. Иногда при выгорании человек может раздражать даже без видимой причины, просто своим существованием. В результате хочется отстраниться, чтобы не усугубить и без того натянутые отношения.

Ноль прикосновений

Когда в отношениях вообще нет тактильного контакта, не говоря уже об объятиях и поцелуях, это верный сигнал выгорания. Такие супруги превращаются из возлюбленных в дальних родственников, вынужденных жить на одной территории.

Отсутствие интереса к партнеру

Он не рассказывает — вы и не спрашиваете. В кризисные периоды отдаляющиеся люди перестают беспокоиться о делах друг друга. Одному или обоим становится все равно, как прошел день супруга, почему он расстроен или плачет, что собирается делать вечером или на выходных. Каждый занят только собой.

Нет желания побыть только вдвоем

В близких к расставанию парах мужчины и женщины начинают задерживаться на работе, придумывать важные дела на вечер, назначать встречи с друзьями — лишь бы не остаться наедине с партнером и проводить с ним как можно меньше времени.

День сурка

В романтической истории становится все меньше запоминающихся событий. Каждый день похож на предыдущий, ничто не вызывает ярких эмоций, волнительных ожиданий. Лишь обыденный быт и чисто механическая жизнь.

Избежать кризиса и возродить чувства возможно, уверены эксперты. Но для хорошего результата необходимы взаимные усилия обоих партнеров. Если вы еще верите в общее будущее и не боитесь обратиться за помощью к психологу — действуйте. Так или иначе, находиться в полосе выгорания долго — очень разрушительно, а угасание чувств не сделает разрыв менее болезненным.

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