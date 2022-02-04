ТОП-5 частых ошибок родителей, из-за которых ребенок вырастет несчастным

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер Эксклюзив 4 535

Психолог Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, как можно навсегда испортить жизнь своему ребенку и даже не понять этого.

Фото, видео: Depositphotos / yacobchuk1; 5-tv.ru

Каждый родитель хочет вырастить ребенка, который будет здоров не только физически, но и психически. Но многие мамы и папы даже не замечают, как, казалось бы, привычными словами и действиями делают из своего чада не самого счастливого человека. Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Искра назвала 5-tv.ru пять таких родительских ошибок.

Гиперопека или «мама разберется»

«Когда вы чрезмерно много соломки подкладываете своему ребенку и чрезмерно помогаете в ситуациях, где не надо. Распространенный пример: вмешиваетесь в отношения со сверстниками там, где ребенок может справиться сам», — сказала психолог.

По словам Натальи Искры, лезть в отношения ребенка с другими детьми не стоит, если речь не идет о конфликте с ребятами постарше или с взрослыми. Со сверстниками малыш должен самостоятельно выстраивать общение.

Попустительство или «он же маленький»

«Вот он нарушает, например, какие-то правила общественные или границы других людей, а родители не выстраивают границы для ребенка, не создают для него правила», — пояснила эксперт.

По словам психолога, если ребенок не умеет соблюдать границы других людей, на каждом этапе своего развития он будет сталкиваться с трудностями.

Критика или «ты не такой»

«Важно как можно меньше критиковать ребенка. И сегодня доказано, что дети, которых хвалят за дело, они обычно более успешные, чем те дети, которых критикуют», — объяснила эксперт.

Сложные дети или «пойдем другим путем»

«Бывают дети с особенностями темперамента. Например, дети, которые сильно застенчивы. Или дети, которые очень активны. Таким детям не подходит обычное воспитание, которое предлагается нашим обществом, нашей системой. Для них надо искать какие-то другие пути», — рассказала Наталья Искра.

Специалист считает, что если родители таких детей не будут искать особенный подход к своим чадам, то малышам будет тяжелее реализовать свои потребности в обществе.

Реализация через детей или «я хотела стать балериной»

«Пятый „ляп“, это когда родители пытаются сделать так, чтобы ребенок прожил свою жизнь вместо их жизни. Например, мама играла на фортепиано, но у нее не получилось стать пианисткой. А вот дети обязательно добьются этих успехов», — отметила психолог.

По словам Искры, в таком случае, неудовлетворенный своими достижениями родитель, может выступать в роли жертвы и делать ребенка должным.

«Это действительно страшная ситуация, ведь часто ребенок, уже выросший ребенок, обычно отрабатывает свой долг всю жизнь и не живет своей жизнью», — подытожила эксперт.

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